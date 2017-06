Des étudiants de l’Érablière organisent une activité familiale à Saint-Félix-de-Valois

Les élèves de troisième secondaire du ​P​rogramme ​O​uverture sur le M​onde (POM) de l’école secondaire de l’Érablière ont eu l’initiative d’organiser une journée familiale à Saint-Félix-de-Valois le samedi 10 juin prochain. Cet événement à saveur festive a pour but d’amasser des fonds pour la cause des enfants soldats soutenue par plusieurs organismes dont UNICEF. Petits et grands ont rendez-vous le 10 juin sur le terrain de l’école. L’entrée est gratuite.



Des activités plus plaisantes les unes que les autres! Tous pourront arriver à partir de ​10 h​ et les activités se termineront aux alentours de ​15 h​. Pendant cette journée, il y aura des activités de toutes sortes telles que du maquillage, des jeux coopératifs, des activités sportives, des jeux gonflables, de la musique, mais surtout beaucoup de plaisir! La plupart des activités sont pour tous les âges.



Le moyen qui sera utilisé pour amasser des sous passera par la vente de hot-dogs, de boissons rafraîchissantes et autres​. Les visiteurs auront aussi la possibilité de faire un don volontaire pour appuyer la cause.



« Nous sommes très fiers de constater que les élèves de 3e secondaire du groupe POM participent non seulement à la vie communautaire, mais créent aussi un événement de cette ampleur. Cela nous démontre l’engagement et la persévérance de ces élèves. Cette activité s’inscrit dans la lignée des enseignements véhiculés dans le programme POM et respecte pleinement les valeurs mises de l’avant à notre école. Nous souhaitons aussi remercier l’enseignante qui les a accompagnés dans l’organisation de cette journée qui, nous l'espérons, sera une réussite. C’est un rendez-vous familial à ne pas manquer le 10 juin prochain à Saint-Félix-de-Valois! », affirme Jean-François Coutu, directeur de l’école secondaire de l’Érablière.



Les personnes intéressées à s’impliquer lors de cette activité (kiosque, bénévolat) ou désireuses d’obtenir de plus amples informations peuvent communiquer avec Judith Sicard au 450 758-3570.