La Ville de Notre-Dame-des-Prairies récompensée pour le Parcours des Secrets

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a vu ses efforts récompensés pour le projet du Parcours des secrets lors du gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) qui se déroulait le 25 mai dernier. Cette initiative qui allie les arts visuels, le numérique et les saines habitudes de vie a reçu la Plume d’or dans la catégorie Nouveaux médias.

Le jury a notamment retenu l’originalité de la démarche ainsi que les efforts mis en place pour proposer aux citoyennes et citoyens une expérience unique sur le territoire qui amalgame le sport et la culture dans un cadre numérique et moderne.

Il s’agit de la deuxième Plume d’or en deux ans remportée par la Ville. Rappelons que l’an dernier le lancement de la Politique MADA avait récolté les plus hauts honneurs dans la catégorie Événements. Il s’agit de belles reconnaissances qui permettent à Notre-Dame-des-Prairies de se démarquer et qui viennent donner un élan aux projets et idées futures.

La Ville tient à souligner l’implication de l’organisme culturel prairiquois Les Ateliers spécialisés Festifilm qui a pris en charge la réalisation du projet et a su mobiliser une équipe de professionnels tant pour la scénarisation et la réalisation des vidéos, la confection des structures que la conception musicale. Ce projet a d’ailleurs bénéficié du soutien financier de la CRÉ Lanaudière et du Conseil des Arts et des Lettres dans le cadre du Programme de soutien à la création et à sa diffusion motivée par son lien avec la collectivité de Lanaudière.

Pour le maire, monsieur Alain Larue : « Ce prix vient non seulement récompenser les efforts de la Ville pour offrir une activité différente à la population, mais permet également au Parcours des secrets de rayonner. Ce projet est le résultat de la collaboration des élus municipaux, des employés de la Ville et des différents collaborateurs et collaboratrices à ce projet, dont les Ateliers spécialisés Festifilm. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite! »

Les objectifs du concours de l’ACMQ :

Reconnaître le professionnalisme des membres de l’ACMQ

Promouvoir les meilleures réalisations des communicateurs

Favoriser l’essor de la profession de communicateur municipal ou paramunicipal

Sensibiliser les membres à la démarche essentielle de planification

À propos du Parcours des Secrets

L’histoire du Parcours des secrets débute avec la découverte de quatre structures étranges sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies il y a plus de 40 ans. Entreposées auparavant au garage municipal, elles sont maintenant exposées en plein air aux abords de la piste cyclable. À chacune des stations, à l’aide de téléphones intelligents, découvrez les capsules vidéo dans lesquelles les hypothèses soulevées par le documentariste Hugo Trépanier vous seront présentées et tentez vous aussi de percer le mystère entourant cette étonnante découverte ! Heureux mélange de cinéma, d’arts et de balade à vélo, cette activité s’adresse à toute la famille! Le projet a fait l’objet d’une émission présentée sur les ondes du Canal Savoir et est disponible en ligne sur notre site internet pour visionnement.

C’est avec joie que la Ville est allée recevoir le prix lors du gala de l’ACMQ et toute la population est invitée à partir à la découverte du Parcours des secrets cet été! Pour plus d’information sur cette activité ludique, visitez le www.leparcoursdessecrets.com

Sur la photo

Monsieur Louis Latraverse, président de l'Association des communicateurs municipaux du Québec, madame Suzanne Dauphin, conseillère municipale, madame Marie-Andrée Breault, directrice générale, madame Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des communications et madame Maude Jutras, agente de communication.