Inauguration du parc de planche et vélo de Saint-Côme

La Municipalité de Saint-Côme procédait, le samedi 27 mai dernier, à l’Inauguration officielle du Parc de planche et vélo. Pour souligner l’événement, la population était invitée à ce rassemblement qui avait lieu à l’arrière de l’Hôtel de ville de Saint-Côme.

L’animation de l’événement a été effectuée par Marie-Pier Guzzi, coordonnatrice aux Loisirs pour la Municipalité. Elle a informé la population que des cours de planche à roulettes seront offerts gratuitement aux jeunes de la municipalité, les jeudis soirs de 18h à 20h aux deux semaines dès le 1er juin. La Conseillère municipale responsable des Loisirs, Marie-Claude Thériault, a dressé l’historique complet de ce projet qui, rappelons-le, est l’initiative de quatre jeunes du milieu : Félix Bouchard, Mia et Rédik Gauthier et Cédrick Morin. La représentante de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Louise Rochefort, a mentionné que la Caisse était fière d’être partenaire d’un projet aussi remarquable. « Ces jeunes avaient un rêve, ils ont élaboré un projet, l’ont défendu afin qu’il devienne réalité. Ils ont manifesté un bel esprit de collaboration. »

Par la suite, Hugo Papillon de l’entreprise Papillon Skate Park, a remercié Marie-Pier Guzzi et Marie-Claude Thériault de la Municipalité de Saint-Côme de leur confiance. Il a également remercié la Boutique Atlas Proshop, de Joliette d’être présent et de manifester une aussi belle générosité. Merci également à Vans & Ulc, fiers commanditaires de l’événement.

Le Maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, a salué l’excellence du travail des quatre jeunes initiateurs du projet « Rien de tout ça n’aurait eu lieu si ce n’avait été de ces jeunes qui se sont pris en mains. » a-t-il souligné. Il a également remercié les deux partenaires financiers majeurs, soit la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et la Fondation des Samares. Les députés André Villeneuve et Gabriel Ste-Marie étaient présents et ont félicité chaleureusement les jeunes qui ont monté ce projet.

Le Maire a par la suite procédé à la coupe du ruban et au dévoilement de la plaque inaugurale devant la centaine de personnes présentes. L’événement s’est soldé par des démonstrations de skate et le tirage de prix de présence.

Rappelons que le Parc de planche et vélo est ouvert à tous. La Municipalité de Saint-Côme est fière de cet accomplissement et préconise une ambiance empreinte de respect de la part de tous les usagers de cette nouvelle infrastructure.