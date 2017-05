Des étudiants en Gestion de commerces du Cégep à Joliette amassent plus de 12 000 $ au profit de trois fondations

Dans le cadre du cours Processus administratif, les finissants du programme Gestion de commerces du Cégep à Joliette ont organisé en avril dernier trois spectacles d’envergure dans le but de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur cheminement scolaire au collégial et d’amasser des fonds pour la fondation de leur choix.

Au total, les étudiants formant trois groupes distincts ont remis la somme de 12 200 $ à trois différentes fondations.

Un groupe a mis sur pied un premier spectacle mettant en vedette la chanteuse country Manon Bédard, amassant plus de 1 200 $ pour la Fondation des Étoiles. Un spectacle amalgamé d’humour et de musique avec Maxim Martin et le groupe lanaudois August Folks a permis de remettre la somme de 6 500 $ à la Fondation du Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal. Finalement, 4 500 $ ont été récoltés pour la Fondation À deux pas de la réussite, grâce aux excellentes performances des humoristes de la relève, Alexandre Lacroix, Pierre-Yves Roy Desmarais, Alexandre Forest et Charles Pellerin.

Ce fut une expérience enrichissante pour les étudiants qui ont eu la chance de mettre en pratique des théories apprises tout en faisant bénéficier des organismes et leurs bonnes œuvres!