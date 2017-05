AEC en Techniques d’éducation à l’enfance: Félicitations aux diplômées!

La Formation continue du Cégep régional de Lanaudière est heureuse de souligner la réussite de ses finissantes de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques d’éducation à l’enfance (TEE), à Joliette.



Au terme de cette formation intensive de 52 semaines, nos diplômées peuvent être fières des connaissances acquises et des compétences développées tout au long de leur parcours. Elles peuvent ainsi amorcer leur carrière et favoriser le développement global et harmonieux des enfants tout en créant un climat propice à leur évolution.



Ces dernières sont aptes à travailler dans les centres de la petite enfance (CPE) et garderies en installation, les services de garde en milieu familial et scolaire, les jardins d'enfants ou encore les haltes-garderies. La polyvalence des éducatrices est donc un élément important, car elles doivent être capables d’exercer leur profession dans chacun de ces milieux de garde et auprès d’enfants âgés de 0 à 12 ans.



Une AEC qui répond aux besoins de la région

L’attestation d’études collégiales en TEE attire de nombreux candidats année après année. Nous sommes enchantés de constater que, quelques jours après la fin de leur formation, 17 diplômées sur 20 sont déjà en emploi dans la région, ce qui représente un excellent taux de placement! Nous souhaitons bonne chance à celles qui poursuivent leur recherche d’emploi.



De nouvelles cohortes en 2017 et 2018

La nouvelle AEC en éducation à l’enfance, d’une durée de 1 260 heures (56 semaines), sera offerte à temps plein, de jour, à Joliette, à Repentigny et à Terrebonne. La formation comprendra notamment un stage d’initiation de 135 heures et un stage d’intégration de 240 heures.



· Joliette

Du 26 mars 2018 au 24 mai 2019 (offerte à toute clientèle)

Rencontre d’information : À déterminer



· Repentigny

Du 25 septembre 2017 au 23 novembre 2018 (dédiée à la clientèle d’Emploi-Québec)

Rencontre d’information : 30 mai 2017



Du 26 mars 2018 au 24 mai 2019 (offerte à toute clientèle)

Rencontre d’information : À déterminer



· Terrebonne

Du 30 octobre 2017 au 22 décembre 2018 (offerte à toute clientèle)

Rencontre d’information : 15 juin 2017



À noter qu’il est obligatoire d’assister à la rencontre d’information préalable pour débuter le processus de sélection.



Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire à la rencontre d’information et de sélection, visitez le site Web de la Formation continue du Cégep régional de Lanaudière au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/formationcontinue.



Sur la photo:

Les finissantes de l’AEC en Techniques d’éducation à l’enfance 2016-2017 à Joliette.

Rangée de gauche, de bas en haut : Patricia Dufresne, Marie-Louise Desrochers-Casaubon, Sarah Farly, Roxan Rainville, Marie-Soleil Leduc-Jomphe et Lydia Lévesque. Rangée du milieu, de bas en haut : Valérie Plourde-Adam, Sarah Valiquette-Comeau, Geneviève Pelletier, Nancy Hernandez Marquez, Stéphanie Gauthier-Fauteux et Annie Cameron-Turgeon (enseignante). Rangée de droite, de bas en haut : Julie Lafontaine, Kelly Ann Charron, Sabrina Lacombe-

Ste-Marie, Regina Elizabet Davila de Mendez et Cynthia Proulx. Personnes absentes : Frédérike Dumont, Marie-Claude Poulin, Mélissa Williamson et Amal Yachfiri.