La 4e édition du souper Tournant des gens d’affaires en Matawinie sous le thème de la culture innovante

La communauté entrepreneuriale de la MRC Matawinie s’est réunie le 17 mai dernier à Notre-Dame-de-la-Merci, à l’occasion de la 4e édition du Souper tournant des gens d’affaires présenté par la SADC Matawinie et Desjardins entreprises. Une centaine d’entrepreneurs et organisations étaient présents pour développer leur réseau d’affaires, sous le thème de la culture innovante. Cette occasion de réseautage a permis de réunir des entrepreneurs aguerris à des nouvelles entreprises, et de réunir des gens des quatre coins de notre vaste territoire.

La culture innovante est un sujet au goût du jour, de par les grands changements auxquels nous faisons face à notre ère. Nouvelles technologies, ouverture des marchés, e-commerce, plusieurs raisons de modifier nos façons de faire et de convertir ces changements en opportunité. C’est ce que Michel Landry, expert conseil en innovation, a abordé lors de la soirée. De dynamiques échanges ont donc eu lieu autour de cet enjeu auquel les entreprises devront inévitablement faire face. Une programmation de conférences offertes par les SADC de Lanaudière, est d’ailleurs attendue pour l’automne. «Une superbe soirée a Notre-Dame-de-la-Merci où des entrepreneurs dynamiques ont pu échanger sur différents sujets en lien avec l'innovation. Une réussite !», nous partageait Marc-André Forest, président de l’entreprise ELPC.



La Municipalité de Saint-Donat, nommée municipalité en lumière 2017

C’est avec beaucoup de fierté que M. Joé Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, s’est vu remettre le prix de la Municipalité en lumière sur scène. C’est le développement de sa propre marque de commerce «Parc naturel habité» qui a valu à la municipalité les honneurs. En devenant officiellement un Parc naturel habité, SaintDonat met la nature et l’environnement au cœur de son développement économique. Ce prix du public a été déterminé suite à un vote populaire en ligne, auquel toute la population était invitée à se participer. Pour la municipalité de Saint-Donat il s’agit de l’amorce d’une vaste démarche, à laquelle le milieu des affaires sera invité à s’impliquer en devenant à leur tour des entreprises locales certifiées Parc naturel habité.

C’est donc dans une ambiance des plus inspirantes que cette 4e édition du Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie s’est tenue. Nous remercions tous les partenaires et collaborateurs, qui ont contribué à la réussite de la soirée.