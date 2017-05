Deux inaugurations officielles au Cégep à Joliette

Le mercredi 10 mai dernier, le Cégep et la Fondation du Cégep à Joliette ont clôturé la campagne majeure de financement 2014-2016 en procédant à deux événements : la nomination de la salle d’études de la bibliothèque au nom de la Banque Nationale et l’inauguration officielle des serres du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA).



Inauguration de la salle Banque Nationale

Lors de sa campagne de financement 2014-2016, la Fondation du Cégep à Joliette a reçu un don de la Banque Nationale d’une valeur de 100 000 $, réparti sur 10 ans. Pour souligner l’importance de ce don, la salle d’études à l’intérieur de la bibliothèque du Cégep porte maintenant le nom salle Banque Nationale. Cette salle qui accueille au moins 200 étudiants par jour se veut un lieu de travail, où ils ont accès à des ressources à portée de main.



« Nous sommes à l’ère du numérique et le Cégep se doit de s’adapter en conséquence. Que ce soit pour consulter les notes de cours préparées par les enseignants, faire leurs travaux ou effectuer l’impression de documents, il est maintenant essentiel pour les étudiants d’avoir accès entre autres à des ordinateurs et à des imprimantes de très bonne qualité. L’appui de la Fondation et de ses généreux donateurs permet au Cégep de répondre à ce besoin et de se procurer tout le matériel technologique nécessaire à l’apprentissage des étudiants. Un merci tout particulier à la Banque Nationale pour ce don » a souligné madame Hélène Bailleu, directrice du Cégep à Joliette.



Inauguration des serres

Grâce à la Fondation du Cégep à Joliette et de la généreuse contribution de la ville de Joliette, de la Banque Nationale et d’Agro-100, les étudiants du programme GTEA peuvent profiter de nouvelles serres, depuis l’hiver 2016, répondant de façon optimale à leurs besoins pédagogiques.



Ces serres sont en effet plus modernes et plus écologiques. Elles permettent de s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail.



« Nous avons fait des choix qui nous permettent de donner des cours aux étudiants qui reflètent vraiment la réalité, et ce, de la semence à la vente de légumes, en passant par toutes les étapes de la production. Ces installations à la fine pointe de la technologie sont d’une qualité inégalée au Québec et nous en sommes très fiers! » a affirmé monsieur Benoit Tardif, enseignant en GTEA au Cégep à Joliette.



Monsieur Michel Perreault, président de la Fondation du Cégep à Joliette, a conclu en remerciant les généreux donateurs de leur contribution financière.