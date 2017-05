Évènement de fierté pour la région Lanaudière: 117 élèves en provenance de 22 écoles honorés

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière a organisé le 16 mai, à Joliette, une soirée Reconnaissance Mérite en histoire pour les 151 élèves de la région de Lanaudière ayant obtenu une note exceptionnelle de 95 % et plus lors de l'épreuve unique du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour le cours Histoire et éducation à la citoyenneté. Cette activité, qui en était à sa 13e édition cette année, a pour but de promouvoir l'intérêt, le goût et la connaissance de l'histoire du Québec.

Lors de cet événement, la SNQL a accueilli plus de 300 personnes au Pavillon de la culture du Collège Esther-Blondin de St-Jacques : parmi les 117 élèves inscrits, 91 élèves étaient présents, en provenance de 22 écoles de la région, accompagnés par leurs parents, frères et sœurs ainsi que 15 professeurs et 12 directeurs. Pour l'occasion, la directrice générale du Collège Esther-Blondin, Mme Chantal Longpré, était présente. La SNQL remercie le Collège Esther-Blondin qui a offert sa collaboration pour l'utilisation de la salle Julie-Pothier lors de cette activité.

Chaque élève et enseignant a reçu un certificat mérite. Plusieurs prix de présence étaient aussi offerts grâce aux généreux commanditaires : Les députés du parti Québécois de Lanaudière, le collège Esther-Blondin, Desjardins, RE/MAX des Mille-Îles, RE/MAX Lanaudière, le Théâtre Hector-Charland, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Centre culturel de Joliette, M ta région, la Fondation Lionel-Groulx, la revue d'histoire Cap-aux-Diamants et le Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-Joliette. Un léger goûter a été offert par la SNQL, en collaboration avec IGA Crevier de Notre-Dame-des-Prairies. Cette soirée a aussi été rendue possible grâce à la participation du MNQ, du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur .

Six bourses de 100 $ ont été tirées au hasard parmi les élèves méritants. Les gagnants sont :

- Maude Chartier, Collège Esther-Blondin, bourse SNQL

- Marc-Olivier Rondeau, Académie Antoine-Manseau, bourse SNQL

- Karl Savard, Collège St-Sacrement, bourse MNQ

- Laurie Chapron, Collège Esther-Blondin, bourse MNQ

- Alexia Gauthier, Collège Champagneur, bourse Desjardins

- Olson Valère, Collège de l'Odyssée, bourse Desjardins





Deux bourses d'excellence RE/MAX Lanaudière et RE/MAX des Mille-Îles, au montant de 200 $ chacune , ont aussi été remises à :

- Jessica Giroux, école secondaire Armand-Corbeil, bourse d'excellence RE/MAX Lanaudière

- Élisabeth Lafortune-Cook, Collège Champagneur, bourse RE/MAX des Milles-Îles

Les bourses ont été tirées au hasard parmi les 26 élèves ayant obtenu 100 %.

L'activité a été une grande réussite. La première partie a été agrémentée par une prestation de Sylvain Poirier musicien et interprète qui a présenté son spectacle conférence « Je me souviendrai ». Une formule de spectacle-conférence, qui raconte l'histoire du Québec en chansons des années 50 à aujourd’hui, de La Bolduc à Star Académie. Les spectateurs ont semblé beaucoup apprécier et l'ont accompagné plus d'une fois durant sa prestation, en chantant des airs qu'ils reconnaissaient dépendamment de leur époque. Sa prestation finale a reçu une ovation debout.

La responsable de la commission sur l'histoire, Mme Stéphanie Poirier, professeure au CÉGEP de Joliette s'est aussi adressée aux élèves en réitérant l'importance de l'histoire dans la vie de tous les jours. « Dans notre histoire se concentre un peu de nous tous. Les émissions que vous avez écoutées petits, ce que vous avez mangé, la façon dont vos parents vous ont élevé, tout ceci fait partie de l'Histoire du Québec. C'est un patrimoine précieux qu'il faut conserver ...»

Finalement, le président, Roger Gaudet, a tenu à souligner le travail remarquable des enseignants et des parents qui accompagnent ces jeunes adultes tout au long de leur apprentissage. Il s'est aussi adressé directement aux élèves en leur citant une phrase du célèbre Charles de Gaulle « L'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement vous en êtes la preuve vivante ce soir.»

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Lanaudière félicite tous les élèves, parents et enseignants impliqués et les encourage à conserver leur intérêt pour la connaissance du passé, afin d'assurer l'avenir.