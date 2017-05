Premier grand bal du MAJ : un succès phénoménal!

La première édition du grand bal annuel de la Fondation du MAJ, qui s’est déroulée le 13 mai dernier au Musée d’art de Joliette, a surpassé toutes les attentes autant en ce qui concerne la fréquentation que le profit net généré : 218 000 $!



La coprésidence de cette soirée a été confiée à trois personnalités de la région reconnues pour leur dynamisme et leur engagement auprès de la société lanaudoise, Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption, de Me Marie-Éveline Préville, associée et directrice du cabinet chez Ratelle, Ratelle et Associés et de M. Jean Denommé, directeur général à la Caisse Desjardins de Joliette.



L’évènement a bénéficié d’un tel engouement auprès des membres influents des communautés d'affaires de Lanaudière et du grand Montréal que, dès le 1er mai, les 310 places disponibles s’étaient envolées.



« On a ressenti qu’un tel évènement était vraiment attendu dans la région. Nos convives étaient heureux de participer à ce grand bal et ils ont manifesté leur enthousiasme en déployant une belle énergie contagieuse tout au long cette soirée haute en couleur » nous a confié le président de la Fondation MAJ, M. Luc Liard.



Selon la directrice générale de la Fondation du MAJ, Mme Line Guillemette, cette réussite s’explique aussi par la détermination des coprésidents et du comité du Bal, qui ont uni leurs forces pour faire de cette première édition un des plus importants évènements de collecte de fonds dans la région de Lanaudière. Fort de cette réussite exceptionnelle, la Fondation du MAJ annonce que la prochaine édition du Bal du MAJ se tiendra en mai 2018.



Les profits recueillis lors de ce premier grand bal permettront de soutenir et de développer, entre autres, les activités éducatives du MAJ. Ces programmes sont en grande partie autofinancés et ne pourraient existés sans engagement philanthropique. Annuellement, le MAJ reçoit plus de 8 000 enfants et autres participants à ses activités éducatives. Plus de 13 % de ces visiteurs proviennent de milieux défavorisés et bénéficient d’une aide totale ou partielle de la part du MAJ et de sa Fondation pour leur permettre d’aller au Musée.

Photo - De gauche à droite:

M. Yvan Guibault, président du Musée d'art de Joliette

M. Luc Liard, président de la Fondation du Musée d'art de Joliette

Mme Line Guillemette, directrice générale de la Fondation du Musée d’art de Joliette

Mme Chantal Deschamps, coprésidente d’honneur, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L'Assomption

Me Marie-Évelyne Préville, coprésidente d’honneur, associée et directrice du cabinet, Ratelle, Ratelle et associés, avocats

M. Jean-François Bélisle, directeur général du Musée d'art de Joliette

M. Jean Denommé, coprésident d'honneur et directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette