Déjà 6 ans pour JADE à Sainte-Anne-des-Plaines!

JADE (la Journée annuelle de l’environnement) sera de retour le samedi 3 juin à Sainte-Anne-des-Plaines. Organisée depuis six ans par le comité consultatif en environnement (CCE) de la Ville, cette journée de sensibilisation, remplie d’activités pour toute la famille, se tiendra de 9 h à 15 h au parc des Familles situé à l’intersection de la 3e Avenue et de la rue des Cèdres.



Je cours VERT JADE

Une course à pied comprenant des parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres fera encore partie de cette journée vouée à l’environnement et aux bonnes habitudes de vie. Les coureurs intéressés à participer à cette course peuvent s’inscrire en ligne au www.inscriptionenligne.ca/je-cours-vert-jade/ ou sur place, trente minutes avant le départ. Il y aura chronométrage officiel.



Des Anneplainois comme porte-parole et invités d’honneur.

Le comédien Hugo Giroux, bien connu entre autres grâce à la série O’ à TVA et originaire de Sainte-Anne-des-Plaines a accepté d’être le porte-parole de la 6e édition de l’événement, lui qui avait présidé la portion course à pied l’an dernier. Cette année, deux résidents habitués des marathons ont accepté d’être les invités d’honneur de la course : Julie Berthiaume et Daniel Dalphond. Mme Berthiaume a plusieurs parcours à son actif pour des causes telles le cancer et la sclérose en plaques. Avec son conjoint, M. Dalphond, ils ont relevé quelques défis Ironman et sont déjà inscrits pour les prochains à venir.



Une journée bien remplie!

De retour cette année, l'Association des voitures électriques du Québec (AVEQ) sera sur place pour répondre à vos questions et offrir également la possibilité de faire des essais routiers.

Et outre la course à pied, on retrouvera divers exposants, jeux d’eau, maquillage pour enfant, animation, concours et plusieurs autres activités pour tous les membres de la famille. De plus, sur le site même, pour les résidents, il y aura la collecte annuelle des résidus domestiques dangereux, le déchiquetage des documents confidentiels. De plus, il y aura dons d’arbres et de compost par le CCE.



Des commanditaires impliqués

Le déroulement de cette journée ne serait pas possible sans nos partenaires et commanditaires qui sont : Le Lait, la Caisse Desjardins L’Envolée, Tigre Géant, Provigo alimentation Roxane Mussel, les Pros du Son, Beauté Sy-ra-vi, Comptoir Recyc-Dons, Massothérapeute Catherine et Carole Bélanger, Imprimerie Ma-Jo-Li, Mirtec, Centre Marie-Soleil, Groupe Meunier, Jean-Marc Coursol architecte, Les Productions Bé-Car ainsi que Remax Francis Mireault.



Nous vous invitons à visiter les pages Facebook suivantes pour plus d’infos :

www.journeejade.com

www.facebook.com/JADE.sadp

www.facebook.com/je.cours.vert.JADE

L’édition 2017 de JADE est un l’évènement à ne pas manquer pour tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par l’environnement. Réservez dès maintenant votre samedi 3 juin afin d’être présent à Sainte-Anne-des-Plaines! L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.