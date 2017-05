La passerelle Vessot – De nouveau accessible

Alors que des glissements de terrain jumelés aux embâcles printaniers avaient forcé le soulèvement de la passerelle de l’île Vessot la rendant temporairement inaccessible à la population, la Ville de Joliette confirme sa réouverture à compter d’aujourd’hui, le vendredi 12 mai.

En avril dernier, voyant les glaces s’approcher et pour éviter d’endommager la passerelle, le conseil municipal avait procédé à l’achat de pièces structurales supplémentaires permettant de surélever celle-ci de 1,5 mètre.

Bien que les événements du printemps dernier s’avèrent exceptionnels, la Ville a choisi de maintenir la passerelle à ce niveau plus élevé. Par conséquent, des approches temporaires ont été conçues pour permettre aux citoyens de profiter à nouveau des sentiers de l’Île Vessot et du parc Riverain. La passerelle est donc accessible, mais comme la pente pour y accéder et pour en sortir est désormais plus abrupte, il est recommandé de débarquer du vélo à son approche.

Passerelle pérennisée en 2018

Le réaménagement permanent des accès et l’adoucissement des rampes occasionneront une fermeture temporaire en 2018 pour des travaux qui viendront pérenniser la passerelle de l’Île Vessot, une structure qui fait la fierté des Joliettains.