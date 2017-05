Des élèves de Joliette, cyclistes avertis!

Voir la galerie de photos

La Caisse Desjardins de Joliette et la Ville de Joliette s’unissent à Para’S’Cool, mandaté par Vélo Québec, pour le déploiement du programme Cycliste averti à Joliette, un projet innovant mené auprès d’élèves du troisième cycle du primaire – une première dans Lanaudière!

Devant l’importance de l’éducation à la pratique autonome et sécuritaire du vélo, le programme Cycliste averti vise à doter les enfants de notions théoriques et pratiques les menant à pédaler en toute sécurité dans leur environnement.

À l’heure actuelle, cinq classes de l’école primaire Marie-Charlotte bénéficient de ce programme d’éducation cycliste qui leur permet de développer leurs habiletés à vélo en circuit fermé et sur la route, de façon encadrée. Les différentes notions de sécurité routière leur sont également enseignées.

Avec la participation de Bécik Jaune, des vélos et casques sont fournis aux élèves, facilitant ainsi la logistique et la tenue des activités en lien avec cet exercice de sensibilisation à la sécurité et aux saines habitudes de vie.

Comme le dit si bien monsieur Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette : «Les jeunes et les saines habitudes de vie font partie des priorités de Desjardins.. Nous sommes convaincus que cette activité leur permettra de s’amuser sainement et ainsi passer des heures sur leur vélo, et ce, en toute sécurité.»

Des cyclistes avertis partout dans la province!

Déjà fort apprécié sur le territoire, le programme Cycliste averti devrait être déployé dans trois autres écoles de Joliette au cours de la prochaine année scolaire.

Sur le plan provincial, le programme profitera de sa troisième année de déploiement pour former 1 100 nouveaux cyclistes avertis sur l’île de Montréal et dans les régions de la Mauricie, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale, en plus de Lanaudière.

Soulignons que Vélo Québec a récemment remporté le prix « Innovation – Projet » lors du concours Dans l’œil de l’AQTr 2017 de l’Association Québécoise du Transport pour son programme Cycliste averti, lequel touchera 3 000 élèves de 11 régions d’ici 2019.

Pour de plus amples détails sur ce programme, visitez le www.velo.qc.ca/cyclisteaverti, sous l’onglet Transport actif.