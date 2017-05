Mise au point relative aux inondations dans la MRC de D’Autray

Le lundi 8 mai, Mme Lise Thériault, vicepremière ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine, ministre responsable de la région de Lanaudière, députée d’Anjou-Louis-Riel, s’est déplacée à la municipalité de La Visitation-de-l’ÎleDupas afin de rencontrer les sinistrés, ainsi que les élus municipaux concernés par la problématique des inondations qui sévissent actuellement sur le territoire d’autréen.



Un point de presse a eu lieu dans le but de faire un état de la situation. Sur place, étaient présents les représentants de plusieurs municipalités, dont les maires de SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie et Lavaltrie, qui sont directement touchés par la crue des eaux du fleuve Saint-Laurent.



Le Centre de coordination des mesures d’urgence de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a été formé dès la fin de semaine et poursuivra ses activités selon l’évolution de la situation. Celui-ci regroupe des intervenants en provenance des différentes municipalités longeant le fleuve ainsi que le Service de sécurité incendie de la MRC. Le Centre de coordination occupe actuellement les bureaux administratifs de la MRC situés à Berthierville.



Pour l’instant, les interventions mises de l’avant visent à limiter les dommages aux résidences déjà touchées par les inondations ou à faire de la prévention auprès des citoyens susceptibles d’être affectés par la hausse du fleuve. Plusieurs équipes municipales sont sur le terrain et travaillent activement à maîtriser la situation. Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray est impliqué dans le soutien aux municipalités.

« Je peux vous assurer que la sécurité des gens en zones inondables est entre bonnes mains. J’éprouve une grande fierté en notre milieu. En se regroupant et en s’entraidant, nous sommes plus forts pour espérer une normalisation rapide », a exprimé M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel, lors du point de presse.



Pour obtenir plus de détails relativement aux inondations, il est possible de consulter le www.mrcautray.qc.ca. La page Facebook de la MRC de D’Autray est également alimentée régulièrement en actualités.