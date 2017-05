Sainte-Anne-des-Plaines fait l'acquisition de deux génératrices

L'idée de doter Sainte-Anne-des-Plaines d'une génératrice pour assurer la sécurité de sa population en cas de sinistre était dans les cartons depuis plusieurs mois déjà. C'est maintenant chose faite et la Ville possède non pas une, mais deux génératrices.



Avec pour toile de fond la Semaine de la sécurité civile au Québec qui se déroulera du 7 au 13 mai 2017, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines annonce fièrement sa récente acquisition : deux génératrices, au coût total de 150 000 $. « Cette acquisition était nécessaire pour pallier à toute éventualité », a fait valoir le maire, Guy Charbonneau.



Trois points névralgiques

En cas de mesures d'urgence, trois points névralgiques ont été identifiés sur le territoire de la ville : la caserne incendie (pour la coordination des opérations); l’hôtel de ville (pour les communications); le centre culturel Jean-Guy-Cardinal (pour l’hébergement des sinistrés). « L’an dernier, le centre culturel a subi une panne d'électricité. Heureusement, nous avons pu accommoder les gens en les hébergeant à l’école du Bois-Joli. Cette année, alors que le village s'est retrouvé privé de courant, seul le centre culturel avait de l'électricité. Pouvoir compter sur une génératrice va nous permettre de toujours être en mesure de réagir vite et d'assurer la sécurité de nos gens », a souligné M. Charbonneau.



Notons aussi que le centre culturel devient un lieu d'hébergement tout désigné en cas de sinistre puisqu'il est déjà équipé d’une cuisinière au gaz, ce qui permet de pourvoir aux repas des gens, si besoin. En cas d'urgence prolongée, le centre est également doté de lits de camps et de couvertures.



La population est invitée à inscrire son numéro de téléphone cellulaire sur la liste prévue à cet effet à la Ville afin de recevoir les appels du système automatisé de messagerie (SAM) en cas de mesures d'urgence. Cette démarche est nécessaire puisqu'en cas de panne électrique, les lignes téléphoniques qui requièrent de l'électricité pour fonctionner deviennent inopérantes. Pour s’inscrire, il suffit de repérer l’onglet Système automatisé au www.villesadp.ca ou de laisser ses coordonnées au 450 478-0211.