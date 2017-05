Première pelletée de terre du Jardin d’Esther

Dans le cadre des projets d'agriculture urbaine du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep à Joliette, des étudiants et enseignants ont collaboré à la planification de l'implantation du Jardin d'Esther, le futur jardin scolaire du Collège Esther-Blondin. La première pelletée de terre a eu lieu le lundi 24 avril dernier.

Biologique, écoresponsable et développé selon des méthodes durables, ce jardin permettra aux élèves de cette école secondaire d'effectuer un retour aux sources en plus d'acquérir de saines habitudes environnementales.

Les récoltes seront utilisées pour la préparation de repas à la cafétéria du Collège et offertes à différents organismes communautaires de la région.

L'équipe du programme GTEA dédiée à ce projet continuera d'accompagner bénévolement, dans les prochaines semaines, la direction et les élèves du Collège Esther-Blondin pour finaliser la planification et implanter le jardin.

Merci à madame Sylvie Gauthier, enseignante et coordonnatrice du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep à Joliette, aux étudiants impliqués dans le projet, au conseil d’administration du Cégep à Joliette, aux divers partenaires associés ainsi qu’au Collège Esther-Blondin pour l’accueil et sa collaboration.

Félicitations pour cette belle initiative!