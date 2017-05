Un matin bien spécial pour les jeunes élèves prairiquois!

Le 2 mai dernier avait lieu le Déjeuner des élus, une tradition bien ancrée à Notre-Dame-des-Prairies afin de souligner la Semaine québécoise des Familles.

Cette activité organisée à l’école des prairies permet aux membres du conseil municipal d’aller à la rencontre des jeunes Prairiquois et Prairiquoises pour leur communiquer des valeurs de partage et d’amitié et rappeler l’importance de la famille. En plus de déguster un menu varié et santé, les enfants se sont vu remettre une petite surprise à l’effigie de la Ville!

Les membres du conseil ont pris plaisir à servir le déjeuner aux enfants et le maire a profité de cet événement pour effectuer une tournée des classes et échanger avec les élèves. «Ces moments sont empreints de candeur et il est toujours surprenant de voir que dans chacune des classes il y a un jeune élève qui est en mesure de savoir qui est monsieur le maire! Je tiens à remercier la directrice de l’école ainsi que tous les enseignants et enseignantes qui rendent possible la tenue de ce matin spécial pour les élèves », mentionne monsieur Alain Larue.

Rappelons que le Déjeuner des élus s’inscrit au nombre des actions et réalisations concrètes réalisées par la Ville afin de valoriser les familles sur son territoire.