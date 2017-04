Réunie pour améliorer les soins à ses patients, l’équipe de l’UMF organise le spectacle-bénéfice L’UMF fête ses 10 ans!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière s’unissent pour célébrer les 10 ans d’existence de l’Unité de médecine familiale du Nord de Lanaudière (UMF). Afin de souligner cet anniversaire, un grand spectacle-bénéfice s’organise, mettant en vedette les artisans de l’UMF et leurs amis. Cet événement, qui aura lieu le vendredi 2 juin prochain au Centre culturel de Joliette, sera aussi l’occasion d’honorer ses bâtisseurs, ses acteurs d’aujourd’hui et les médecins de famille de demain. Beaucoup de bons souvenirs et d’émotions sont au programme. Les fonds recueillis grâce à ce spectacle seront versés à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et partagés entre le fonds dédié à l’UMF et le fonds de recherche de l’UMF.



Le comité organisateur, composé de médecins, de médecins résidents et de membres du personnel, a pour objectif de remettre fièrement à la fondation un montant de 25 000 $ pour l’amélioration des soins et services de santé offerts par l’UMF à la population.

« Nous invitons la population à participer en grand nombre à ce spectacle afin de faire vivre, ensemble, une cause qui nous tient tous à cœur : la santé de notre communauté. », souligne Dr Sébastien Turgeon, directeur de l’UMF.

« C’est une très belle occasion pour la population de voir que nos médecins, de même que les professionnels de la santé et le personnel de l’UMF, se dévouent pour elle, tant dans leur bureau qu’en dehors! De plus, on aura la chance de voir tout leur talent le temps de cet événement. De les voir tous réunis pour amasser des fonds dans le but d’améliorer les soins et services qu’ils offrent à leurs patients; ça vaut de l’or! », ajoute Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

Plusieurs possibilités s’offrent aux gens pour contribuer à l’événement. En effet, il est possible d’assister au spectacle, de faire un don ou de confirmer une commandite, pour ce qui est des entreprises désirant de la visibilité. Toute contribution aidera grandement à faire de ce spectacle-bénéfice un succès et ainsi permettre à l’UMF de remettre une somme encore plus grande à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Pour plus de détails, il est possible de consulter la page Facebook L’UMF fête ses 10 ans, de même que celle de la fondation, ou le site Web du Centre culturel de Joliette au www.spectaclesjoliette.com.