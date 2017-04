Le 13 avril dernier, une toute première journée de mobilisation pour les chercheurs d’emploi de D’Autray avait lieu à Lavaltrie. Initiative du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et impliquant plusieurs acteurs socioéconomiques du pôle Lavaltrie-Lanoraie, la Journée de l’emploi dans D’Autray, Jour J, a accueilli 130 chercheurs d’emploi, majoritairement de la clientèle jeunesse. Au total, 13 employeurs bien établis de la MRC de D’Autray étaient présents afin de rencontrer les travailleurs.

L’objectif du Jour J était de mettre en contact les chercheurs d’emploi de la MRC de D’Autray avec les entreprises qui ont une place d’affaires dans le secteur. Nicole Nepveu, directrice générale du carrefour, se dit satisfaite de cette première édition : « l’idée d’organiser cette journée de l’emploi venait des demandes d’employeurs du pôle Lavaltrie-Lanoraie afin de combler leurs postes, jumelée au besoin d’arrimer le tout avec les chercheurs d’emploi de notre région. Avec cette activité, nous avons, encore une fois, été un témoin privilégié du dynamisme de nos partenaires! »

Nous tenons à remercier les employeurs présents : Almac, Benny & co., la Caisse Desjardins de D’Autray, Coffrages Synergy, la Coopérative de services à domicile de D’Autray, Crèmerie Avalanche, Express Mondor, Groupe Mondor, Les centres de rénovation Patrick Morin, Olymel, Tim Hortons, Ville de Lavaltrie et l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière. Nicole Nepveu ajoute que : « les employeurs se sont dits très satisfaits de leur journée. Ils ont reçu des candidatures de qualité et pensent bien combler leurs postes avec les candidats rencontrés. »

La journée de l’emploi s’adressait à l’ensemble de la population âgée de 16 ans et plus, où les chercheurs d’emploi pouvaient prendre connaissance des offres d’emploi ainsi que des offres d’emploi pour étudiants. Grâce au soutien du Pac rural de la MRC de D’Autray, et ce, afin de faciliter le transport, un service d’autobus était disponible gratuitement pour l’ensemble de la population de D’Autray. Un merci spécial au Centre multiservice des Samares et au Fonds Laprade pour les prêts de locaux ainsi qu’à la Ville de Lavaltrie pour le prêt de matériel.