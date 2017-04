24 heures de science pour toute la famille dans Lanaudière

Deux activités auront lieu en Lanaudière pour la 12e édition du 24 heures de science les 12 et 13 mai prochains. Les amateurs de séries policières en tout genre sont attendus à la bibliothèque Rina-Lasnier, située à Joliette, pour profiter d’une exposition instructive et divertissante construite avec des documentaires, des romans et des séries télévisées portant sur le monde fascinant de la criminalistique. Une façon originale d’entrevoir les méthodes utilisées par les services de police modernes et de découvrir quels sont les mythes véhiculés par la science-fiction! Curieux et passionnés de sciences se donneront rendez-vous à la bibliothèque municipale de Lavaltrie. Vous y découvrirez les livres portant sur les sciences de la bibliothèque, regroupés pour l'occasion dans une exposition thématique s'adressant aux jeunes et aux adultes. Parions que vous y ferez de belles découvertes!

L’édition 2017 du 24 heures de science, sur le thème Science et Fiction, vous propose tout un programme pour explorer le monde de demain, pour vous immiscer au cœur des projets scientifiques ou même parler d’innovation ! Ce qui paraissait du domaine de l’imaginaire ou de la science-fiction il y a à peine 50 ans est en passe de devenir réalité, ou l’est déjà devenu : le clonage, l’exploration de la surface de Mars, la thérapie génique, les nanorobots ou encore les écrans tactiles. La science et la technologie sont partout autour de nous et nous réservent beaucoup de surprises pour l’avenir.



Plus de 400 activités sont prévues dans l’ensemble de la province! Tous les aspects de la science sont concernés : biologie, chimie, mathématiques, santé, sciences humaines, etc. Pour choisir vos activités, rien de plus simple : un moteur de recherche facile à utiliser est disponible sur www.science24heures.com. Le festival, organisé par Science pour tous et reconnu par l’UNESCO, fait également partie de l’Odyssée des sciences, un évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).



Les porte-parole de l’événement sont Marie-Pier Elie, journaliste scientifique et Dominique Berteaux, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski. Pour eux, « la science immunise contre l’obscurantisme, un rôle plus que jamais indispensable. En prime, elle offre une bonne dose d’émerveillement »



Science pour tous – Organisme privé sans but lucratif, Science pour tous rassemble les acteurs de la culture scientifique et technique (CST) du Québec. Le 24 heures de science est l’événement phare de l’association. Le festival bénéficie de l’appui de partenaires majeurs tels le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).