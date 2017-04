Joliette aux petits soins de la rivière L’Assomption

Opération nettoyage sur les berges de la rivière L’Assomption: la Ville de Joliette invite les citoyens à se joindre à elle et aux Scouts de Notre-Dame-des-Prairies le 29 avril prochain pour un grand ménage à la hauteur du parc Oswald-Rivest.

La corvée de nettoyage débutera sur le coup de 8 h 30 et se terminera à 12 h, après avoir permis d’éliminer les déchets néfastes laissés pour compte aux abords de la rivière.

Les citoyens intéressés à participer doivent se présenter en bordure de la rivière, derrière le Bruneau Électrique à 8 h 30 le 29 avril. Il est préférable de confirmer sa présence auprès du service des Travaux publics et services techniques au 450 753-8080 ou tpst@ville.joliette.qc.ca.

Quoi apporter?

Bons souliers ou bottes

Gants

Pantalons et manches longues

Eau en bouteille réutilisable

Collations (idéalement sans déchets!)

Famille et amis!

Pour des raisons de sécurité, l’activité est réservée aux 12 ans et plus. Les enfants âgés entre 12 et 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour participer.

La Ville de Joliette tient à remercier d’avance tous les citoyens qui prendront part à cette corvée et, dans une perspective de développement durable, encourage ces derniers à s’y rendre à pied, à vélo ou en covoiturant, si possible.