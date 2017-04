La MRC de D’Autray donne un nouveau visage à son site Internet

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a entamé le mois d’avril en mettant en ligne son nouveau site Internet entièrement revampé et adapté selon la fréquence des recherches. Toujours accessible par le www.mrcautray.qc.ca, l’outil d’information a été développé dans le but de simplifier l’expérience des utilisateurs.



Ces derniers ont le choix entre cinq sections : La MRC pour un portrait global du territoire et tout ce qui est en lien avec l’organisation; Citoyens pour les principaux services destinés aux municipalités et aux citoyens; Affaires pour consulter les services offerts par Développement Économique D’Autray; Visiteurs pour les gens de passage recherchant de l’information touristique et Culture et patrimoine pour connaître l’actualité culturelle et les différents projets en cours. À noter que la MRC mise également sur le portail Culture et patrimoine D’Autray situé au www.culturepatrimoineautray.ca dont l’objectif principal est d’inventorier les attraits patrimoniaux de la MRC.



Parmi les fonctionnalités ajoutées, notons un outil de recherche rapide et une page pour les services en ligne comprenant, entre autres, l’automate d’appels automatisés de la MRC. Cette fonctionnalité permet de joindre les citoyens en cas de situations d’urgence, de sinistres et de mesures nécessitant une communication municipale. Prenons l’exemple d’un avis d’ébullition, d’une fermeture de route ou d’une catastrophe naturelle.



Toujours en termes de compléments, un menu déroulant intitulé Quoi faire dans la MRC? a été intégré dans le coin supérieur droit de la page principale. Mise à jour régulièrement, cette section permettra aux navigateurs d’être à l’affût des spectacles, festivals et activités en cours ou à venir dans les municipalités de la MRC.



Fait à noter, le nouveau site Internet est adapté pour la consultation par téléphone mobile et la tablette électronique.



« Favoriser l’accès à l’information est essentiel dans le but de s’assurer que la population connaisse les services de la MRC à leur disposition, mais aussi qu’elle en bénéficie », a affirmé M. Gaétan Gravel, préfet de MRC de D’Autray et maire de Ville de Saint-Gabriel, par la voie d’un communiqué de presse.