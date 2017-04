C’est sous le thème Pour être plus fort face au cancer que la Fondation québécoise du cancer lance sa campagne corporative annuelle ayant comme objectif d’amasser 70 000 $ dans la région Lanaudière. Les fonds recueillis lui permettront de poursuivre sa mission visant à soutenir au quotidien les personnes atteintes de cancer, et leurs proches. M. John Stimpson, copropriétaire de la compagnie Cryos Technologies Inc., présidera la campagne régionale et pourra compter sur l’appui de 18 vice-présidents issus principalement du milieu des affaires et du secteur municipal. Ils conjugueront leurs efforts afin de sensibiliser les gens d’affaires de Lanaudière aux difficultés auxquelles font face les femmes et hommes touchés par le cancer.

Au Québec, une personne sur deux fera face au cancer

« Ensemble, nous pouvons insuffler force et courage. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un cabinet de campagne constitué de personnes engagées et dynamiques. Grâce à leur soutien, nous poursuivrons notre engagement envers tous les Lanaudoises et Lanaudois que le cancer vient ébranler », témoigne Pierre Trudeau, coordonnateur régional de la Fondation québécoise du cancer.

La Fondation soutient les personnes atteintes d’un cancer, mais aussi leurs proches, en leur offrant des services axés sur leurs besoins et préoccupations quotidiennes. Elle est là, au cœur de l’épreuve, pour les écouter, informer, réconforter, accompagner et héberger.

Pour que les gens de Lanaudière vivent mieux avec le cancer

M. Stimpson est convaincu du rôle unique et crucial que joue la Fondation dans Lanaudière, et partout au Québec. Il souhaite donc rallier ses collègues et la communauté d’affaires de la région pour améliorer le quotidien de femmes et d’hommes qui ont vu leur vie bouleversée par la maladie. « Le cancer frappe sans discernement, mais nul ne devrait se sentir démuni. En participant à cette campagne, je suis déterminé à faire ma part. Nous pouvons tous faire une différence, et c’est encore plus vrai en conjuguant nos efforts », souligne-t-il.

Sur la photo quelques-uns des membres du cabinet de campagne

Première rangée : Gaétan Morin, préfet de la MRC Matawinie, Colette Perrault, conseillère en voyages, John Stimpson, président de Cryos Technologies Inc. et président de la campagne, Diane Moreau, psychologue et Anne-Marie Fournier, gestionnaire.

Deuxième rangée : Pierre Trudeau, coordonnateur au développement pour la Fondation dans la région Lanaudière, Vincent Perreault, avocat Ratelle, Ratelle & Associés, Mathieu Brassard, président Karbur Accélérateur Technologique Inc.,

Marc Landry, Grand Chevalier Conseil de Joliette, Benoit Venne, conseiller municipal St-Lin- Laurentides, Michel Bourgeois, Boutique Michel Bourgeois Ste-Marcelline et Jean-Marie Roy, directeur d’école à la retraite St-Roch- de-L’Achigan.