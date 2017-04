Rénovation du pavillon Marie-Charlotte de l'école primaire intégrée de Saint-Pierre de Joliette

Voici l'une des récentes réalisations de la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes, laquelle concerne le pavillon Marie-Charlotte de l’école primaire intégrée de Saint-Pierre de Joliette, faisant partie de la Commission scolaire des Samares.

Soucieuse d’améliorer le milieu de vie des élèves et de son personnel, la Commission scolaire des Samares a proposé des changements d’importance au pavillon Marie-Charlotte. Aussi, les services professionnels de la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes, furent retenus à cet effet laquelle a proposé un nouveau concept d’aménagement.

Ces architectes, qui ont le souci d’intégrer les arts visuels à l’architecture, ont rénové la salle polyvalente de façon importante. Ce qui a engendré le remplacement du plafond existant par un nouveau composé de carreaux acoustiques et de toiles tendues avec endos acoustique et impressions numériques de photographies à haute définition.

Les photographies comparatives « avant » et « après » permettent de visualiser le changement majeur dans la qualité des espaces.

Le concept architectural retenu à cet effet est inspiré des principes du "healing by design" (la santé et le bien-être par le design), lesquels tendent à augmenter la qualité de vie des utilisateurs du bâtiment, ce qui devrait contribuer, entre autres, à améliorer la performance des élèves et réduire le stress des enseignants.

Les quatre saisons sont représentées sous la forme de photographies intégrées dans des toiles tendues. Celles-ci mettent en valeur la géométrie particulière du plafond.

Les éclairages ont également été remplacés de façon à s'approcher de la couleur de la lumière naturelle, et cela, encore de façon à égayer les espaces et stimuler les utilisateurs.

La firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes est fière de l’initiative de la Commission scolaire des Samares à améliorer le parti architectural de ses écoles, du résultat et des commentaires reçus suite aux travaux réalisés à l’école Marie-Charlotte. Elle a su créer un espace convivial et lumineux apprécié de la direction de l’école, des professeurs, des élèves, ainsi que de la Commission scolaire.