Trois projets éducatifs bénéficient d’un partenariat entre le MAJ et la Caisse Desjardins de Joliette

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) et la Caisse Desjardins de Joliette sont heureux de faire l’annonce d’un partenariat pour trois projets éducatifs du MAJ. Ainsi, la Caisse Desjardins de Joliette s’associe au Musée pour présenter les Matinées créatives et le camp de jour du MAJ, en plus de décerner le prix coup de cœur « Artiste de la relève », à un étudiant à l’occasion de l’exposition annuelle des élèves en arts visuels du Cégep régional de Lanaudière au MAJ.

« La jeunesse et la culture font partie de nos priorités », mentionne Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette. « Nous sommes fiers de poursuivre un partenariat tout à fait exceptionnel avec le Musée d’art de Joliette et ainsi proposer aux jeunes et à leurs familles des activités tout à fait différentes et enrichissantes! », a-t-il ajouté.

« Le MAJ est doté d’un département d’éducation exceptionnel qui contribue au développement de plus de 8 000 jeunes et moins jeunes chaque année. Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme ce partenariat qui permet de maintenir et de bonifier trois de nos activités jeunesse et de poursuivre notre mission afin de rendre la culture accessible auprès du plus grand nombre! », souligne Jean-François Bélisle, directeur du Musée d’art de Joliette.

Plus important musée à l'extérieur des grands centres urbains au Québec, le MAJ a comme mission d’acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de diffuser des œuvres d’art au moyen d’expositions et d’activités culturelles et éducatives.

La Caisse Desjardins de Joliette est une institution financière des plus impliquées dans sa région. Au cours des 5 dernières années, plus de 700 projets et organismes du milieu de différents secteurs d’activité ont pu donner VIE à leurs objectifs, leurs rêves bénéficiant d’un support totalisant la somme de 2,3 millions de dollars.