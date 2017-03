De nouvelles formations gratuites sur le compostage domestique

Pour une quatrième année consécutive, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a annoncé la présentation de formations gratuites sur le compostage domestique dans chacun des pôles de son territoire. Les séances se tiendront à la fin du mois de mai et au début du mois de juin prochain.



Chacune d’entre elles débutera à 19 h. Lavaltrie accueillera la première le mardi 30 mai dans la salle située au 49, Chemin Lavaltrie. La seconde aura lieu le jeudi 8 juin à Saint-Ignace-de-Loyola au 199, Chemin de la Traverse et la troisième se tiendra le jeudi 15 juin à Saint-Gabriel-de-Brandon au 5111, Chemin du Lac. À noter que les citoyens des 15 municipalités du territoire peuvent y participer.



Ces formations initiant les citoyens à l’utilisation d’un composteur domestique s’avèrent riches en bénéfices. Les participants auront l’occasion d’acheter à la MRC un composteur au prix réduit de 27 $, taxes en sus, représentant 50 % du coût régulier. Cette subvention sera également valable pour l’achat de tous types de composteurs moyennant la présentation d’une preuve d’achat. De plus, la MRC procède au tirage d’un composteur parmi les gens présents à la fin de chaque formation.



Pour plus d’information ou pour participer à une formation, il suffit de joindre le service environnement au 450 836-7007 poste 2547 ou par courriel au infogmr@mrcautray.qc.ca.



Le service environnement de la MRC rappelle que le compostage domestique est une solution simple et économique d’apporter sa contribution au développement durable de sa région. Fabriquer son compost permet de réduire le volume de ses sacs à ordures de près de 50 %. De plus, le compost est un produit riche pour le sol qui améliore la croissance des légumes, des fleurs, de la pelouse et des arbres.