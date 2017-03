Une somme record pour une édition anniversaire!

Le Club optimiste de Sainte-Béatrix a organisé pour une 15e édition un Berce-O-Thon qui a eu lieu les 25 et 26 février dernier au Pavillon du village de Sainte-Béatrix. C’est une somme record de 16 350 $ qui a été annoncée à la fin de l’événement, au plus grand bonheur des organisateurs et de tous les participants.



L’organisation a donc dépassé avec fierté l’objectif fixé à 15 000 $. C’est au total près de 125 000 $ qui ont été amassés en 15 ans.



Comme par les années passées, les fonds sont remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en particulier pour le secteur de la pédiatrie du Centre hospitalier régional De Lanaudière. Le Club optimiste de Sainte-Béatrix a donc comme souci le mieux-être des enfants malades. Cette année, un mannequin pour pratiquer la réanimation chez les nouveau-nés sera acquis grâce à cette activité-bénéfice et un cahier à colorier pour les enfants malades sera réalisé, également avec les fonds.



« Imaginez en 15 ans, ce ne sont pas loin de 7 560 000 coups de bercement qui ont été réalisés, considérant qu’un berceur fait 35 coups par minute; ce n’est pas rien! Et grâce à cette belle action, les enfants malades voient leur qualité de vie et de soins s’améliorer. Bravo et merci à vous tous pour tant de générosité, d’implication et de dynamisme; vous êtes beaux à voir! », a déclaré sur place Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



La fondation tient à remercier le Club optimiste de Sainte-Béatrix et tous les participants pour leur dévouement envers la cause. Un exemple à suivre remarquable et précieux pour une fondation!