5e colloque du département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette est heureux d’inviter les éducateurs spécialisés de toutes les régions du Québec à participer à un colloque qui aura lieu les 8 et 9 juin prochain, dans les locaux du Cégep ainsi qu’à la salle Rolland-Brunelle. Afin de toujours mettre de l’avant le riche potentiel des éducateurs spécialisés et une créativité renouvelée, c’est sous le thème Gardons la flamme! qu’aura lieu cette 5e édition.



Une programmation riche et diversifiée

Madame Sonia Lupien, chercheuse, professeure et conférencière émérite, ouvrira le colloque le jeudi 8 juin 2017. Mme Lupien abordera la notion du stress en général et de ses effets sur la mémoire. Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress sur la santé physique et mentale sera présentée, dans le but de mieux reconnaitre les symptômes qui y sont associés.



Martin Larocque, comédien, auteur et conférencier, clôturera quant à lui le colloque en offrant une pause au ton humoristique, mais également en amenant des pistes de réflexion qui donneront un sens à tout ce que vous voudrez entreprendre.



De plus, près d’une quarantaine d’ateliers seront proposés par des éducateurs et autres professionnels qui partageront leurs expertises reliées à différentes clientèles. Soulignons également la participation de M. Sylvain Ratel, président de l’Association des Éducatrices et des Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ), qui nous présentera l’état de la situation de l’Association.



L’occasion de prendre une pause

Depuis quelques années, bon nombre d'éducateurs spécialisés sont amenés à exercer leur profession dans un contexte de changements au sein de leur organisation. Ces changements ainsi que d’autres facteurs ont provoqué une augmentation évidente du niveau de stress et de l’anxiété chez les personnes qui consultent, mais aussi auprès des éducateurs eux-mêmes.



Ce colloque est l’occasion de se réinventer et de faire le plein de motivation. En effet, ce grand rassemblement a pour objectif d’offrir un moment de ressourcement, d’échanges et de réflexion, par le biais, entres autres, de nouvelles technologies, de techniques d’intervention innovantes ou d’approches inspirantes, aux 400 éducateurs spécialisés de la région de Lanaudière, et de tout le Québec, qui seront présents.



La tenue de ce colloque est le fruit d’une collaboration interétablissements. Le Cégep est heureux de pouvoir compter sur l’appui d’un comité organisateur chevronné : Marc Sauvageau, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Est-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS), Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal et Vice-président de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec; Réjean Thibault, psychoéducateur; Marjorie Bourgeois Bélanger, de la Commission scolaire des Samares; Annie Belisle, de la Commission scolaire des Affluents; Patrick Sigouin, de l’Institut Philippe Pinel de Montréal; Maya Fernet et Samuel Mainguy, de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière; Éric Lajeunesse, du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Centre jeunesse Lanaudière; ainsi que Céline Champagne, Anne Huard et Isabelle Leclerc du département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.



Les inscriptions, ouvertes à tous les éducateurs spécialisés du Québec ainsi qu’aux étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, peuvent se faire jusqu’au vendredi 19 mai 2017, en visitant le www.colloquetes.org.