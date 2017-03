Le Centre multisport est maintenant sécurisé

Aujourd'hui, nous vous confirmons que la bâtisse du Centre multisport est sécurisée. Une structure de soutènement a été mise en place et ne nécessite plus de mesures de sécurité accrues puisque les risques d'effondrement ne sont plus présents.

Le Centre demeure fermé au public. Les travaux se poursuivent en vue d'analyser et de planifier les réparations qui seront effectuées au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes heureux et soulagés que les mesures mises en place aient su maintenir l'intégrité du bâtiment », a mentionné le président de la Commission scolaire des Samares, Michel Forget.