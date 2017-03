De bons résultats pour la GUIGNOLÉE 2016 pour la Société Saint-Vincent de Paul de Joliette

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont impliqués et qui ont donné, contribuant ainsi encore au succès de notre traditionnelle guignolée. Durant cette période, nous avons répondu à pas moins de 1 350 demandes d’aide dans le Grand Joliette.

Nous avons récolté un grand total de 127 952,29 $, soit 101 016,99 $ en argent et

26 935,30 $ en denrées. Cela nous a permis de remettre aux bénéficiaires un total de 80 105,05 $, soit 53 169,75 $ en argent et 26 935,30 $ en denrées.

Les besoins sont tellement grands comme le démontrent les quelque 800 demandes déjà reçues en 2017. C’est pourquoi les sommes résiduelles recueillies via la guignolée servent toujours de fonds de roulement pour offrir du dépannage alimentaire le reste de l’année.

Grâce à l’appui de tous les donateurs, nous sommes venus en aide à 605 familles, 1 491 adultes, 629 personnes vivant seule et 691 enfants. Nous n’avons peut-être pas atteint les objectifs fixés de 125 000 $ en argent et de 35 000 $ en denrées, mais nous sommes fiers de tout le travail accompli bénévolement et de la générosité de notre communauté, qui ne se dément pas année après année.

À chaque semaine, nos bénévoles veillent consciencieusement à la sécurité alimentaire des personnes dans le besoin. Nous sommes très conscients de l’anxiété et de la gêne que peut engendrer le geste de demander de l’aide pour de la nourriture. C’est donc avec beaucoup d’espoir que nous continuerons d’encourager de notre mieux toute personne dans le besoin qui vient nous demander une aide.