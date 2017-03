Investissements de 160,7 M$ dans le réseau routier de la région de Lanaudière

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, a annoncé aujourd’hui par voie de communiqué, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Laurent Lessard, des investissements de 160,7 millions de dollars dans le réseau routier de la région de Lanaudière au cours de la période 2017-2019.



Faits saillants :



Ces investissements de 160,7 millions de dollars dans le réseau routier de Lanaudière, au cours des deux prochaines années, se répartissent comme suit, en fonction des grands axes d’intervention établis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :



• 68,8 millions de dollars sont consacrés aux structures, dont 19 millions aux structures du réseau municipal; • 69,1 millions de dollars sont destinés aux chaussées; • 16,4 millions de dollars vont à l’amélioration du réseau routier; • 6,4 millions de dollars iront au développement du réseau routier.



Plus concrètement, au cours des deux prochaines années, le Ministère entreprendra notamment l’asphaltage sur l’autoroute 25 en direction nord, de Mascouche à Saint-Roch-de-l’Achigan, ainsi que sur la route 158, de Joliette à Saint-Thomas. De plus, des travaux d’asphaltage sur la route 329, de la limite sud de Saint-Donat sur 6 km vers le nord, et de réfection du tablier du pont David-Lord, à L’Assomption, seront réalisés.



Citations :



« En plus de répondre aux besoins de notre région en matière d’infrastructures routières sécuritaires et de qualité, ces investissements constituent un puissant moteur économique et de création d’emplois. Notre réseau routier joue un rôle essentiel au développement de notre société. Pendant toute la durée des travaux, plus de 1 000 travailleurs seront à l’œuvre sur les 89 chantiers que comptera notre région. À terme, l’argent investi contribuera justement à améliorer la fluidité de la circulation, la sécurité routière et la qualité de vie », a mentionné Mme Thériault.



« Le Plan québécois des infrastructures 2016-2026 prévoit des investissements de 88,7 milliards de dollars dans les infrastructures publiques, dont 17,3 milliards uniquement dans le réseau routier. Au total, ce sont plus de 4,6 milliards de dollars qui seront investis sur les routes du Québec pour la période 2017-2019. Ces investissements doivent se faire dans le respect de la capacité de payer des contribuables, tout en stimulant l’activité économique et la création d’emplois. C’est l’engagement qu’a pris notre gouvernement et que j’entends respecter », a indiqué le ministre Lessard.



Le Ministère invite la population à s’informer sur les itinéraires afin d’opter pour le meilleur trajet afin de minimiser les impacts sur la fluidité et tient à rappeler aux utilisateurs d’adapter leur conduite aux abords des chantiers routiers afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de tous les usagers de la route.



Les détails des investissements sont disponibles sur le site Web du Ministère à l’adresse www.transports.gouv.qc.ca.