Un défi glacial réussi

Des membres policiers et civils n’ont pas hésité à braver le froid et sauter dans l’eau glacée lors du Défi de l’ours polaire. Ce défi s’est déroulé au parc Bois-Brûlé à Saint-Charles-Borromée, le 11 février, et au canal Lachine à Montréal, le 18 février.

« Nous participons pour le défi en lui-même et pour la cause des Olympiques spéciaux Québec, pour laquelle nous organisons également une course au flambeau », indique le capitaine Marc Durocher.

Grâce à leur geste, les participants de la Sûreté ont amassé un peu plus de 8 900 $ au profit d’Olympiques spéciaux Québec. « Notre engagement vise à contribuer à l’inclusion sociale et au mieux-être des personnes vivant avec une déficience intellectuelle », explique le lieutenant Shawn Dulude, directeur provincial de la Course au flambeau des agents de la paix.

Les équipes de la Montérégie

« Le dépassement de soi par le sport demeure l’une des meilleures façons d’aider ces jeunes à réaliser leur plein potentiel, c’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir Olympiques spéciaux Québec », ajoute Marc Durocher.

Chaque année, la Sûreté est bien représentée au Défi qui se déroule au canal Lachine. Plusieurs nouveaux participants se sont joints aux vétérans Louis Pelletier et Marc Durocher, qui en sont à leur 5e participation consécutive, et Francis Olivier, qui a réalisé son 9e saut.

L’équipe de la MRC de Joliette

Le défi à Saint-Charles-Borromée était organisé par la sergente Sonia Chaput, du poste de la MRC de Joliette, en partenariat avec le Service d’incendie de Saint-Charles-Borromée. Douze personnes ont sauté pour la cause, malgré le mercure indiquant une température de -15 degrés Celcius. Le plus jeune participant est âgé de… 7 ans!

L’organisatrice a tenu à remercier la Caisse Desjardins des policiers et policières d’avoir assisté et contribué à l’événement.

La Course au flambeau des agents de la paix

Notons que cette activité de financement est organisée par les policiers et policières de la Course au flambeau des agents de la paix. À travers le monde, cette course constitue la plus importante collecte de fonds annuelle au bénéfice des Olympiques spéciaux. En plus de sensibiliser le grand public à la cause des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, au-delà de 85 000 policiers, policières et agents de la paix portent la flamme de l’espoir dans 35 pays.

Le lieutenant Shawn Dulude invite par ailleurs ses confrères de travail à rejoindre le mouvement entourant cette course.





Photo (de gauche à droite) :

Patrick Bertrand, sergent : Directeur adjoint au poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Pierre Sigouin, lieutenant : Officier d’opération – Montérégie

Louis Pelletier : inspecteur - Commandant de le région Montérégie

Yanic Parent : inspecteur-chef – Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

Marc Durocher : capitaine – Officier d’opération – Montérégie

Francis Oliver : lieutenant – Directeur du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Ouest

Éric Tanguay : lieutenant – Directeur du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Est

Raymond Gilbert : Inspecteur – Directeur du centre de service MRC Vaudreuil-Soulanges

Dinah Dorion : Technicienne administrative au poste de la MRC de Pierre-De Saurel