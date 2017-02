Les usagers satisfaits des soins palliatifs à domicile et des services de soutien à domicile

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et ses comités des usagers sont heureux de rendre publics les résultats de deux sondages de satisfaction de la clientèle en lien avec les soins palliatifs à domicile et les services de soutien à domicile.

En effet, soucieux d’offrir des soins et services accessibles, sécuritaires et de qualité, le CISSS de Lanaudière et ses comités des usagers sont engagés dans une démarche conjointe visant à évaluer la satisfaction des différentes clientèles desservies.

Résultats du sondage concernant les soins palliatifs à domicile

Le sondage concernant les soins palliatifs à domicile a été réalisé auprès de proches d’usagers du nord de Lanaudière ayant reçu au moins dix interventions en soins palliatifs à domicile. Le sondage visait à évaluer six aspects des soins et services offerts, dont la rapidité (93 %) et l’empathie (95 %). Globalement, les répondants estiment le taux de satisfaction de leur expérience face aux services de soins palliatifs à domicile à 98 %.

En suivi des résultats obtenus, des actions ont été entreprises afin d’améliorer les aspects identifiés comme moins performants par les répondants. Ainsi, l’accès aux soins palliatifs, de même que l'accès aux services de répit pour les proches ont fait l’objet de travaux d’amélioration. Des actions sont également prévues afin d’améliorer la communication entre les intervenants d’une part sur les trois quarts de travail et entre les intervenants et les médecins d’autre part, de sorte que les clients n'aient pas à répéter les mêmes informations à plusieurs personnes ou à plusieurs reprises pour les mêmes situations.

Résultats du sondage concernant les services de soutien à domicile

Le sondage concernant les services de soutien à domicile a été réalisé auprès de la clientèle du sud de la région. Ce dernier montre un indice global de satisfaction de l’ensemble des soins et des services reçus de 93 %.

Soulignons que les services les plus utilisés, notamment le suivi de l’état de santé par une infirmière (indice de satisfaction de 97 %) et les services d’adaptation du domicile (indice de satisfaction de 97 %) sont ceux présentant les plus hauts niveaux de satisfaction De même, en ce qui concerne l’approche des intervenants, on note un indice de satisfaction de 94 %.

Suivant les résultats de ce sondage, des pistes d’amélioration ont été identifiées, notamment en lien avec le délai pour l’obtention d’un premier service et l’accès à un médecin.

Des résultats qui reflètent l’engagement de nos intervenants

« Comme établissement, il est important de souligner l’apport des intervenants face à la satisfaction de la clientèle. Ces résultats reflètent en effet leur engagement quotidien à offrir des soins et services de qualité et sécuritaires, de même que leur professionnalisme; ce qui mérite d’être souligné et salué », de mentionner Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS.

D’autres sondages à venir

La Direction du CISSS et ses comités des usagers poursuivront leurs travaux conjoints d’évaluation de la satisfaction de la clientèle. Ainsi, dans une optique d’amélioration continue, d’autres sondages seront réalisés en partenariat avec les directions cliniques concernées.