Annie Gravel et Raymond St-Georges reçoivent une mention d'honneur

Dans la perspective du développement de la culture et des arts à l'école, nous vous informons que le projet La Quête du St-Graal, réalisé à l'école Thérèse-Martin, a reçu un Prix de reconnaissance Essor accompagné d'une bourse de 2000 $ remise lors d'un gala en décembre dernier. Ce prix met en valeur des projets novateurs d'envergure réalisés en matière d'arts et de culture dans l'ensemble des écoles du Québec.

De plus, lors de la cérémonie tenue au Musée national des beaux-arts du Québec, les élèves de l'école Thérèse-Martin ont gagné le prix Isabelle-Aubin incluant une bourse supplémentaire de 2500 $ attribuée à un projet qui se distingue par la place accordée aux arts et à leur interaction avec les autres disciplines. Nous tenons à souligner le travail exceptionnel des enseignants, Annie Gravel et Raymond St-Georges, qui guident avec passion leurs élèves et qui contribuent à l'épanouissement de la culture à l'école.

Convaincus des bienfaits des arts auprès des élèves en développement, ces enseignants ont mis sur pied ce projet multidisciplinaire qui a permis à plus de 150 élèves de vivre une expérience artistique unique et enrichissante. En effet, ce projet qui rassemblait les élèves en interprétation du programme arts-études, les élèves de l'Harmonie-concert et les élèves de la concentration scénographie ont pu mettre en commun leurs multiples talents et redonner vie à une grande œuvre cinématographique, Sacré Graal.

Après avoir adapté soigneusement ce texte au contenu historique pour la scène, madame Gravel a guidé ses 26 élèves de théâtre dans l'interprétation de plus de 100 personnages de l'époque médiévale à travers des décors grandioses suggérant châteaux, tours et villages, le tout accompagné de musique orchestrale en fosse, dirigée d'une main de maître par monsieur St-Georges. Les pièces musicales choisies, les combats d'épées, les costumes et les accessoires ont permis de recréer une époque moyenâgeuse accessible et captivante donnant au projet global une dimension à la fois ludique et magistrale. De plus, les élèves ont pu bénéficier des conseils en art dramatique d'un comédien professionnel, monsieur Simon Mercier, et de l'expertise en danse de leur enseignante, madame Gravel, afin d'ajouter à la qualité de ce projet extraordinaire!

Voilà qui est digne de mention!

Sur la photo: Les récipiendaires de la mention d'honneur, Annie Gravel et Raymond St-Georges, sont entourés des commissaires Isabelle Perreault, Roch La Salle et Jean Jetté, Nancy Lapointe, la directrice générale de la CSS, Michel Forget, le président de la CSS, ainsi que de la commissaire Marie-Claude Tremblay et du vice-président de la CSS,Jean-Guy Chartier jr.