Appui renouvelé pour les promoteurs d’initiatives culturelles

La culture et le patrimoine sont toujours mis à l’honneur dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray; la mise en route d’un nouvel appel de projets, à la fin du mois de février, s’assure de faire perdurer cet engouement.



Afin de courir la chance de voir leur initiative culturelle appuyée par le Fonds Culture et patrimoine de la MRC, artistes, citoyens et organismes sont invités à soumettre un dossier d’ici le 14 avril prochain, 16 h 30. Un montant variant de 1 000 $ à 3 000 $ peut être espéré par le participant.



Au préalable, la lecture du guide d’attribution est nécessaire. Le document est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca ainsi qu’au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve le formulaire d’inscription devant être rempli et ensuite acheminé aux locaux administratifs de l’organisation situés au 550, rue De Montcalm, bureau 100 à Berthierville. Les candidatures sont aussi reçues à l’adresse électronique suivante : culture@mrcautray.qc.ca.



L’enveloppe ou l’objet du courriel doit être identifié par la mention Appel de projets culturels, à l’attention de Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel. Les projets seront évalués par le comité culturel de la MRC.



Afin de favoriser ses chances de sélection, les initiatives suggérées devront présenter des projets favorisant la diffusion d’initiatives culturelles, présentant une offre de médiation culturelle ou encore une occasion de réseautage dans un contexte culturel. Le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC est un incitatif important. Les projets doivent prendre place dans l’une (ou plus d’une) des 15 municipalités constituant le territoire de la MRC.



À titre d’exemples, des conférences, des ateliers d’initiation aux arts, des expositions, des spectacles, des pièces de théâtre et des festivals font partie des types d’activités appuyées par le passé. Des projets à connotation historique et de valorisation du patrimoine en ont pareillement bénéficié. Pour toutes questions, il est possible de contacter Marie-Julie Asselin au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : masselin@mrcautray.qc.ca.