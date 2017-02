Bris majeurs dans la structure interne de la toiture du Centre multisport

Le Centre multisport situé à Joliette a subi des bris majeurs dans la structure interne de la toiture le 12 février dernier. Aucun fait n’explique ces bris pour l’instant. L’endroit est actuellement fermé pour une durée indéterminée. Un périmètre de sécurité a été délimité avec des clôtures et des gardiens assurent une vigie jour et nuit à l’extérieur.

Situation laborieuse

Avec des moyens technologiques, la Commission scolaire a obtenu des images des fermes triangulaires affectées par des affaissements et des déformations. L’expert en sinistre mandaté par la Commission scolaire étudie actuellement la situation afin de maintenir l’intégrité apparente du bâtiment; il verra à déterminer la cause et à assurer la demande de réclamations.

La neige n’est pas en cause

La neige n’a pas contribué à l’affaissement des fermes triangulaires. Cependant, les prochaines bordées de neige pourraient contribuer à aggraver la situation.

« Nous sommes conscients de la déception des locataires du Centre multisport et des nombreuses personnes qui étaient heureuses de pouvoir bénéficier de ce nouveau centre sportif dont les citoyens de nos trois partenaires, soit les villes de Joliette et Notre-Dame-des-Prairies ainsi que la municipalité de Saint-Charles-Borromée, les associations sportives ainsi que nos élèves », a précisé le président de la Commission scolaire, Michel Forget.