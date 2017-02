Bercez-vous pour le mieux-être des enfants malades!

Le Club optimiste de Sainte-Béatrix convie la population à la 15e édition du Berce-O-Thon qui aura lieu les 25 et 26 février prochains au Pavillon du village de Sainte-Béatrix situé au 821, rue du Parc. L’activité débutera à 14 h le samedi.



Comme par les années passées, les fonds amassés seront remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en particulier pour le secteur de la pédiatrie du Centre hospitalier régional De Lanaudière. Le Club optimiste de Sainte-Béatrix a donc comme souci le mieux-être des enfants malades. Tellement qu’au cours des 14 dernières éditions, ce sont plus de 108 000 $ qui ont été amassés pour la clientèle pédiatrique. Une implication de toute une communauté qui fait une grande différence dans la vie des familles d’ici!



Le concept du Berce-O-Thon est très simple : chaque participant ou chaque équipe réserve une chaise au tarif minimum de 50 $. S’il s’agit d’une chaise familiale, tous les membres se bercent à tour de rôle pendant les 24 heures de l’activité. 13 chaises berçantes sont déjà réservées pour l’occasion, et plusieurs autres chaises n’attendent que des berceurs! Un souper-spaghetti est offert le samedi de 17 h 30 à 20 h au coût de 10 $, alors qu’un brunch sera servi le dimanche de 8 h à 11 h au coût de 6 $. Les repas et collations sont fournies aux berceurs, de même que la diffusion de films et l’animation durant la nuit.



Vous ne pouvez prendre part à l’activité en tant que berceur? Participez au Berce-O-Thon à votre manière en venant prendre un repas, une collation ou un café, tout en encourageant les berceurs dans cette activité de collecte de fonds des plus originales!



La fondation tient à remercier le Club optimiste de Sainte-Béatrix pour autant de générosité, de fidélité et de dévouement envers la cause. Un exemple à suivre remarquable et précieux pour une fondation!



Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Diane Michaud du Club optimiste de Sainte-Béatrix au 450 883-5940.