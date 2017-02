Un carnaval qui réchauffa les cœurs!

Samedi le 4 février dernier, avait lieu le Carnaval d’hiver de Lanoraie. L’édition 2017 s’est déroulée par une belle journée d’hiver, ni trop froide ni trop enneigée, où les familles de Lanoraie, mais aussi de la région, ont pu profiter de l’occasion pour jouer, rire et redécouvrir l’hiver!



Une grande journée d’activités avait été prévue par le Service des loisirs et de la culture. Débutant à 13 h, la journée qui se voulait familiale, offrait une panoplie d’activités gratuites. Des jeux gonflables, des animateurs ambulants, des jeux animés, du maquillage et des tours de carriole étaient offerts durant tout l’après-midi. Monsieur André Villeneuve, député à l’Assemblée nationale, a offert cette année encore, de la tire sur neige qui fut fort appréciée par tous les petits et grands gourmands.



Toujours en après-midi, les spectacles familiaux Desjardins ont permis aux enfants de rencontrer Balthazar le castor et Gaufrette la souris. De merveilleux spectacles où la participation des enfants réchauffait les cœurs! La Maison des jeunes de Lanoraie était aussi sur place pour tenir un kiosque sur les Journées de la persévérance scolaire ainsi qu’un photomaton rigolo! Les photos sont d’ailleurs disponibles via la page Facebook de la Maison des jeunes!



Cet hiver, le Carnaval présentait, pour une première fois, une disco-patin en soirée. Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’événement qui sera sans doute de retour l’an prochain!



Durant tout l’événement, la Municipalité tenait un kiosque de rafraichissements, de boissons chaudes, de hot dogs et de collations permettant à toute la famille de grignoter sur place en finançant une partie des activités. Les organisateurs du Carnaval tiennent à remercier les bénévoles qui ont donné du temps lors de l’événement ainsi que tous les partenaires d’affaires qui permettent à la Municipalité d’offrir toutes ces activités gratuitement.