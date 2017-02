Place à la deuxième édition de La Classique hivernale chasse & pêche de la Ville de Saint-Gabriel!

En collaboration avec JM Sports Saint-Gabriel, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, CFNJ et TC Media, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de convier tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein air au Centre sportif et culturel de Brandon samedi le 18 mars prochain alors que se tiendra la deuxième édition de sa Classique hivernale chasse & pêche.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre en place pour une deuxième année consécutive La Classique hivernale chasse et pêche de la Ville de Saint-Gabriel, mentionne le maire de l’endroit, monsieur Gaétan Gravel. Être la plaque tournante du monde de la chasse et de la pêche le temps d’une journée constitue pour nous une vitrine de choix afin de faire découvrir notre belle et grande région », ajoute-il.

« JM Sports St-Gabriel est fier de s’associer à un événement d’envergure comme La Classique hivernale chasse et pêche », mentionne pour sa part monsieur Maxime Jobidon, directeur des affaires chez JM Sports Saint-Gabriel.

« La Classique hivernale chasse & pêche de Saint-Gabriel, c’est l’occasion parfaite pour favoriser la transmission du savoir à des passionnés... par des passionnés, » ajoute monsieur José Boily, coordonnateur de l’événement et animateur de l’émission Québec à Vol d’oiseau (QVO) sur les ondes de TVA Sports.

Encore cette année, cinq conférenciers se succéderont à tour de rôle dans la salle Jean Coutu. Ainsi, Fred Masse nous entretiendra sur la chasse à la bernache, Luc Brodeur traitera des techniques de chasse au chevreuil, Marc Thorpe nous dévoilera ses secrets en lien avec le maski, Yannick Bilodeau nous parlera des populations de gros gibier et de dindon sauvage présents dans les zones 09 et 15, ainsi que sur les enjeux du futur pour la faune de Lanaudière et des Laurentides et enfin, Johnny Lebel nous partagera ses techniques de chasse à l’orignal.

En outre, l’équipe de JM Sports Saint-Gabriel sera sur place avec plusieurs produits Honda en exposition comme VTT, côte-à-côte, génératrice, hors-bord et plus encore. Leurs conseillers se feront d’ailleurs un plaisir de répondre aux questions des visiteurs tout en évaluant leurs besoins, que ce soit au niveau de la chasse ou de la pêche et leur donneront la chance de participer au tirage d’une scie mécanique ECHO CS-310 d’une valeur de 299.95 $.

S’en suivra une partie de hockey amicale sur la glace de la patinoire Familiprix de Saint-Gabriel opposant les étoiles du monde de la chasse et de la pêche à l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel. Pendant la partie, plus de 15 000 $ en prix de présence seront distribués de différentes manières aux gens dans les gradins.

Les gens sont invités à demeurer sur les lieux après le match afin de remporter d’autres prix et de discuter avec les professionnels de la chasse et de la pêche dans la salle Jean Coutu.

Le tarif est de 25 $, taxes incluses, donnant ainsi accès aux conférences et à la partie de hockey. Les billets sont présentement en vente chez JM Sports, à la pharmacie Jean Coutu, de même qu’à La Gélinotte Sports et auprès de l’Association des pêcheurs du lac Maskinongé.

Pour ceux et celles qui ne voudraient assister qu’à la partie de hockey, le tarif est de 15 $, taxes incluses et les billets seront disponibles sur place la journée même seulement.

Cet événement a bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rendu possible grâce aux revenus issus de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.

Pour de plus amples détails, visitez la page Facebook de l’événement ou encore le nouveau site Web au www.chasseetpechestgabriel.com.