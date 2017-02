Les syndiqués signent leur première convention collective

Accrédité en juillet 2014, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de St-Ambroise – CSN obtient sa première convention collective de travail.

Le processus de négociation menant à la signature de la première convention collective des 5 membres syndiqués de la municipalité n’aura pas été de tout repos. En effet, il aura fallu près d’une vingtaine de rencontres entre les parties avant que ceux-ci n’en arrivent à une entente.

« Nous ne pouvions nous attendre à une si forte résistance des représentants de la Ville à la syndicalisation et à la négociation des conditions de travail de ses employés. Il aura fallu plusieurs mois avant que la municipalité prenne au sérieux la démarche et les demandes de ses employés syndiqués. Cette façon d’agir aura retardé indument la conclusion de la convention collective », souligne madame Patricia Rivest, viceprésidente du Conseil central de Lanaudière – CSN.

Au terme de la négociation, les syndiqués obtiennent une première convention collective d’une durée de 3 ans qui prendra échéance le 31 décembre 2018.

En plus de l’introduction des clauses assurant la liberté d’action syndicale et la reconnaissance du syndicat dans la gestion des relations de travail, le contrat prévoit, notamment, la protection des emplois des personnes salariées actuellement à l’emploi, l’amélioration du régime des congés annuels, une amélioration du régime d’épargne retraite et des augmentations générales des salaires de l’ordre de 8 % pour la durée totale de l’entente.