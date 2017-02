Suspect à identifier pour un vol qualifié dans un dépanneur de Sainte-Marie-Salomé

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le suspect d’un vol qualifié survenu dans un dépanneur du chemin Montcalm, à Sainte-Marie-Salomé, le 31 janvier dernier.

Vers 21 h 15, un homme cagoulé et ganté est entré dans le commerce et aurait exigé le contenu du tiroir-caisse à l’employée, alors qu’il était armé. Le suspect aurait quitté rapidement et serait monté côté passager, à bord d’une voiture quatre portes gris foncé de modèle récent.

Description physique du suspect :

Corpulence : mince

Âge : dans la vingtaine

Lors de l’événement, le suspect portait un manteau d’hiver noir avec un capuchon noir, des pantalons de camouflage kaki, une cagoule noire et des gants noirs.



Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver et identifier ces individus est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.