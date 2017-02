Expo habitat Lanaudière : le salon de l’habitation des gens d’ici !

Voir la galerie de photos

L’APCHQ - Région Mauricie-Lanaudière présente, pour une 4e année, le salon Expo habitat Lanaudière qui se tiendra du 17 au 19 février prochains à l’aréna de Repentigny. L’événement est présenté par JC Perreault, en collaboration avec Barrette Structural, Méga Centre Rainville et DuProprio.

Expo habitat Lanaudière regroupe près d’une centaine d’entreprises de la région qui œuvrent dans les domaines de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement extérieur. Nul besoin pour les résidents de la région de chercher ailleurs puisque tous ces experts seront réunis sous un même toit pour prodiguer de judicieux conseils aux 8 000 visiteurs attendus. Ceux-ci constateront toute l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme des entrepreneurs d’ici.

EN VEDETTE EN 2017

L’Avenue du design — 10 000 pi2 d’inspirations design et déco à découvrir !

L’Avenue du design fera un retour en force en doublant de superficie, afin de satisfaire la curiosité des visiteurs et de bien représenter les nouvelles tendances déco. Toujours signé par Société de design, cet espace inspirant vous fera découvrir l’expertise local et la richesse des artisans locaux.

L’Espace Gril JC Perreault — Laissez parler le chef en vous … avec le bon BBQ !

C’est en 2017 que vous changez votre BBQ? Ne manquez pas l’Espace Gril JC Perreault qui vous fera découvrir un vaste choix d’appareils et où vous pourrez recevoir tous les conseils dont vous avez besoin pour faire un choix éclairé selon votre utilisation, vos goûts et votre budget.

La Piscine de rêve de Piscines Val-Morin — Venez rêver sur le bord de l’eau !

Qui ne rêve pas de passer ses chaudes journées d’été sur le bord de la piscine parfaite ? Venez vous inspirer de l’aménagement et discuter avec les spécialistes de Piscines Val-Morin qui pourront alimenter vos réflexions … et vos rêves!

Les ateliers-conférences — Apprenez des experts !

Assistez aux conférences de France Arcand, Karyne Beauregard, Simon Sauvé et Maryse L’Archevêque, Marie-Ève Allard et Guillaume Pelland; tous des spécialistes renommés dans leur domaine. Que ce soit pour des projets de rénovation, de décoration ou même pour découvrir comment créer un jardin urbain écologique et artistique, vous serez servis!

Expo habitat Lanaudière constitue sans aucun doute le rendez-vous par excellence de la région pour tous ceux et celles qui ont des projets de construction, de rénovation ou de décoration en tête. La saison idéale pour entamer ses projets arrive à grands pas. N’attendez pas l’arrivée du printemps et des petits bruants pour commencer vos recherches. Du 17 au 19 février prochains, pointez-vous le nez dehors et venez rencontrer les experts d’ici au salon Expo habitat Lanaudière.