Au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, Monsieur Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique au cabinet de la vice-première ministre du Québec et ministre responsable de la région de Lanaudière, a remis une aide financière de 30,000$ à Hébergement d'urgence Lanaudière