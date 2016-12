Des résultats exceptionnels pour la gestion des matières résiduelles

À quelques jours de la fin de l’année 2016, la MRC de Joliette constate avec fierté que les changements effectués pour optimiser la gestion des matières résiduelles ont porté fuit. Les citoyens de la MRC ont diminué de 30 % leurs déchets dans le bac noir, alors que le réaménagement des collectes a engendré une économie de coûts d’environ 5 % pour la MRC.

Ces résultats exceptionnels viennent confirmer la nécessité de réduire la fréquence de la collecte des déchets domestiques aux deux semaines (la plus onéreuses des collectes), de limiter à un bac de 360 litres par unité d’occupation et d’introduire la mécanisation de la collecte des déchets, constate M. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette depuis décembre 2015.

« Au total, les citoyens de la MRC de Joliette ont généré 12 % de moins de matières résiduelles qu’en 2015, c’est vraiment impressionnant, se réjouit M. Bellemare. Nous avons instauré ces nouvelles façons de faire en janvier 2016 dans un souci d’efficacité, tant sur le plan environnemental qu’économique. Ces résultats sont encourageants et démontrent que la population et les élus ont à cœur le développement durable de leur communauté. »

UNE MRC EN ACTION

La table des maires et les employés de la MRC de Joliette ont déployé des efforts considérables en 2016 pour améliorer les services aux citoyens et relever un important lot de défis, dont la révision du schéma d’aménagement, l’adoption du projet de loi 76 en matière de transport collectif et bien sûr, le nouveau plan de gestion des matières résiduelles.

« La MRC a de plus en plus de responsabilités qui engendrent une foule de défis stimulants et mobilisateurs, dont le succès est en grande partie lié au travail incroyable de mes collègues, maires de la MRC de Joliette. Leur collaboration, leur appui et leur expertise ont fait toute la différence », a tenu à souligner le préfet.

Parmi les grands chantiers de l’année 2016, soulignons l’adoption du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) par le conseil de la MRC le 12 juillet 2016 après deux consultations publiques. Désormais conforme et disponible sur le site Internet de la MRC, le PGMR prévoit 62 actions précises pour la période 2016-2020, d’une valeur de 1,2 million de dollars.

Pour faciliter l’implantation du nouveau PGMR, dont la collecte des matières organiques, la MRC a créé la Brigade verte, une équipe de six jeunes brigadiers qui a parcouru le territoire de la MRC durant toute la période estivale afin d’informer et de sensibiliser les citoyens à une saine gestion des matières résiduelles. Plus de 2 850 interventions ont été réalisées par la Brigade verte dans les évènements de la MRC, dans les terrains de camping, chez certains propriétaires de fermes et dans les rues.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Au cours de la dernière année, la MRC de Joliette a également procédé à la révision du schéma d’aménagement. Afin d’accélérer le processus, deux contrats ont été octroyés auprès de firmes spécialisées aux niveaux commercial et industriel.

L’objet de ces études est, entre autres, d’estimer la demande de terrains futurs et de produire la justification de ces besoins. « J’ai également rencontré le sous-ministre associé à l’aménagement au MAMOT, M Daniel Gaudreau, afin de clarifier les attentes gouvernementales et de défendre les particularités et les réalités de la MRC de Joliette », a spécifié M. Alain Bellemare.

2017 : UNE ANNÉE CHARGÉE

À l’image de l’année qui se termine, 2017 s’annonce fort chargée pour les élus de la MRC de Joliette. Parmi les faits saillants, notons que la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDEJ) a été mandatée pour accompagner techniquement et financièrement les promoteurs et les entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, de consolidation et de développement d’entreprises.

« La prochaine année sera aussi l’occasion d’élaborer et de mettre en œuvre un plan quinquennal découlant d’enjeux communs et d’orientations rassembleuses. À cet effet, une rencontre entre les principaux intervenants est prévue en février », a indiqué le préfet.

En terminant, rappelons que l’ensemble des activités de promotion et d’information touristique a été confié à la chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) et que l’organisme Festi-Glace réalisera en 2017 la 35e édition de son évènement fort populaire sur la rivière L’Assomption.