La Chambre reçoit madame Ginette Mailhot, administratrice d’Anges Québec

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) est fière de recevoir comme conférencière madame Ginette Mailhot, administratrice d’Anges Québec, fondatrice de Capital Humain Plus et présidente de la Corporation de Développement Économique de la MRC Joliette (CDÉJ). Lors du dîner mensuel du 9 janvier prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45, madame Mailhot nous entretiendra sur les diverses facettes de l’organisation qu’est Anges Québec et de ses deux axes d’investissement, soit l’innovation et l’immobilier.

Pour l’occasion, madame Mailhot qui est aussi, ange investisseur, sera accompagnée de monsieur Dominic Désy de Intelia. Monsieur Désy, jeune entrepreneur ayant reçu le soutien d’Anges Québec, viendra témoigner de son parcours et partagera avec nous les moments clés l’ayant mené à l’obtention de son financement.

Anges Québec est un réseau comptant 180 membres investisseurs qui investit et s’investit auprès des entrepreneurs d’ici. Depuis sa création en 2008, les membres d’Anges Québec ont effectué plus de 120 investissements et réinvestissements dans plus de 75 entreprises québécoises en démarrage.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de janvier à Jam-Bec Inc et soulignera le 35e anniversaire de la Chambre immobilière de Lanaudière.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.