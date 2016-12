Disparition de Jeanne Solinas – Appel à la population

MISE À JOUR le 9 décembre 2016 à 10h45 | Jeanne Solinas a été retrouvée saine et sauve

------------------------------

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jeanne Solinas, 16 ans, de Saint-Thomas-de-Joliette, disparue depuis le 28 novembre 2016.

Jeanne Solinas a été vue pour la dernière fois le 28 novembre, à son domicile de la rue Principale, à Saint-Thomas-de-Joliette. Ces proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description :

Taille : 1, 68 m (5 pi 6 po)

Poids : 68 kg (150 lb)

Cheveux : rouges, longs

Yeux : bruns

Particularités : piercing sur la lèvre et le nez, un tatouage sur l’avant-bras gauche (croix-cœur-couronne) et un autre près du pouce gauche (un point-virgule).

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des pantalons et un manteau noir avec capuchon et fourrure et des espadrilles grises.

Cette jeune femme pourrait se retrouver dans la grande région de Montréal.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.