Le CISSS de Lanaudière et la communauté de Saint-Liguori soulignent le 50e anniversaire du centre d’hébergement

Le 2 décembre dernier, la Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CSSS) de Lanaudière a souligné le 50e anniversaire du Centre d’hébergement Saint-Liguori.

L’événement, qui a permis de rappeler les grandes lignes de l’histoire de l’établissement, s’est déroulé en présence de représentants du monde politique, de résidents, de membres de leurs familles et de la communauté, de membres du comité des résidents et du comité milieu de vie, de même que d’employés du centre d’hébergement.

Lors de son allocution, M. Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière, a remercié les employés, gestionnaires, médecins et bénévoles, d’hier et d’aujourd’hui, pour leur dévouement, leur professionnalisme ainsi que pour leur contribution au bien-être des résidents. Il a également souligné l’engagement, l’esprit d’entraide et le dynamisme de la communauté liguorienne, grandement impliquée dans l’organisation de cette fête des 50 ans du centre d’hébergement, et a salué le travail remarquable réalisé par le comité organisateur de cette fête très appréciée de tous.