Levée de l'avis d'ébullition de l'eau à Saint-Charles-Borromée

Pour faire suite aux pannes survenues ce mardi 29 novembre 2016 à la centrale d’eau potable Robert-Boucher, des analyses ont été effectuées sur l’eau de l’aqueduc.



Nous tenons à informer la population que les récentes analyses ont démontré la conformité de l’eau de l’aqueduc pour l’ensemble des secteurs desservis par la centrale d’eau potable RobertBoucher.



Prenez note qu’il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer.



La Municipalité de Saint-Charles-Borromée s’excuse des inconvénients causés par cette situation et remercie la population pour sa patience et sa collaboration.