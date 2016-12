Pannes à la centrale d'eau potable Robert-Boucher

MISE À JOUR à 14h22 | La situation semble être rétablie à la centrale d’eau potable Robert-Boucher. Toutefois, nous exigeons à tous les citoyens de faire bouillir l’eau pendant 2 minutes.

Cet avis demeure en vigueur tant qu’un avis contraire ne sera pas transmis.

-------------

Une panne d’électricité sévit actuellement à la centrale d’eau potable Robert-Boucher. Cette situation cause actuellement un arrêt ou une baisse considérable du débit de l’eau.



Notre équipe sur place tente de rétablir le tout le plus rapidement possible.



Vous devez faire bouillir l’eau pendant 2 minutes avant la consommation et pour tout usage, et ce, jusqu’à l’avis contraire.



Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations à l’hôtel de ville de Saint-Charles-Borromée au 450 759-4415.