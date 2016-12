Le CREVALE fier de sa 13e année d’actions en persévérance scolaire!

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) faisait part aujourd’hui à ses membres du fruit des actions réalisées au cours de la dernière année. Cette 13e assemblée générale annuelle (AGA), tenue au Centre Alain-Pagé de Saint-Charles-Borromée, a permis au président, monsieur Richard Desjardins, de souligner l’implication et l’appui des membres du conseil d’administration. Il a également tenu à rappeler les gains réalisés par la région quant à son taux de diplomation et de qualification, mais a tout de même voulu préciser ceci : « On est encore loin de la coupe aux lèvres; les défis sont de taille. Mais, personnellement, chaque fois que l’on amène un jeune à persévérer, c’est une victoire de plus. » L’assemblée a finalement permis la formation du conseil d’administration 2016-2017, dont les officiers seront élus lors de leur prochaine rencontre.

Fierté, voilà le sentiment qui définit l’année 2015-2016 pour le CREVALE. « Bien qu’en début d’année, nous ne disposions pas des ressources financières nécessaires à la poursuite des activités au-delà du 31 août dernier, l’équipe a su atteindre les objectifs fixés en adoptant pour ce faire des moyens différents et en travaillant avec énergie », a précisé Ann Marie Picard, directrice du CREVALE. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Voici les faits saillants pour chacun des six objectifs inscrits au plan d’action :

Favoriser le partage des connaissances et de l’expertise : Présentation et distribution du Portrait lanaudois de la persévérance scolaire aux membres et aux partenaires, et mise à jour de données locales pour trois MRC; Participation à divers comités du réseau des instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative permettant le déploiement de l’outil diagnostic en conciliation études-travail « JeConcilie.com », d’une campagne nationale dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS) et de la trousse d’intervention « Persévérer dans l’égalité »; Augmentation de 25 % du nombre d’adeptes des pages Facebook CREVALE et OSER-JEUNES; Plus de 200 présences dans les médias régionaux et dans les outils de communication de nos divers partenaires.



Soutenir les instances de concertation locale et intersectorielle en persévérance scolaire et réussite éducative : Trois activités de liaison pour soutenir l’appropriation ou solliciter l’appui des partenaires pour certains outils ou événements en persévérance scolaire; Deux appels de projets lancés : 22 projets recommandés totalisant 160 200 $ d’investissement.



Soutenir le développement d’une collaboration école-famille-communauté (EFC) : Production d’un outil de sensibilisation portant sur l’importance du passage à la maternelle et sur les gestes pouvant être posés par l’école, la famille et la communauté pour faciliter cette transition.



Promouvoir l’éducation, la formation, la persévérance scolaire et la réussite éducative : Journées de la persévérance scolaire : Campagne nationale sur le thème des Superhéros avec un record de participation alors que 477 organisations se sont inscrites, ce qui représente une augmentation de 26,6 %; Grande couverture médiatique et retombées records pour le nombre de visionnements des vidéos de la campagne nationale, dont faisaient partie deux Lanaudois (+ de 5000) et des vidéos « made in CREVALE » (+ de 37 000); Plus de 80 000 personnes directement touchées par les activités inscrites à la programmation des JPS 2016; 38 villes et municipalités lanaudoises ont récolté le titre de « Première de classe » et posé plus de 170 gestes en faveur de la persévérance scolaire. « Moi, mon avenir » : Lancement d’un nouvel outil permettant de nourrir les aspirations professionnelles des jeunes et lié aux perspectives favorables d’emploi dans les régions de Lanaudière et des Laurentides; 17 744 visites sur le site Web, 7484 réponses au questionnaire, dont 3560 localisées dans Lanaudière.



Favoriser l’engagement des familles : Augmentation de 12 % du nombre de parents touchés par les activités inscrites aux JPS.



Faciliter l’engagement de la communauté d’affaires dans la persévérance scolaire et la réussite éducative : Lancement d’un nouveau coffre à outils destiné aux employeurs souhaitant faciliter le recrutement, l’accueil, l’intégration et le maintien en emploi des employés étudiants, stagiaires et adultes effectuant un retour aux études; Nouvelle campagne promotionnelle « Je choisis OSER-JEUNES »; 374 organisations certifiées qui, au total, ont soutenu plus de 5160 jeunes en adoptant des pratiques favorables à la conciliation études-travail de leurs ressources humaines étudiantes.



L’assemblée générale annuelle s’est conclue sur les perspectives et les orientations de l’année 2016-2017. À cet égard, le CREVALE entend bien utiliser le levier financier offert par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour concerter le milieu autour de la lecture, un déterminant essentiel de la réussite éducative. Pour ce faire, il accentuera sa présence dans les concertations locales afin d’augmenter la complémentarité des actions en persévérance scolaire sur le territoire et leur impact sur les jeunes et leur famille. Enfin, le CREVALE poursuivra sa mission consistant à porter les priorités et enjeux reconnus par ses partenaires lanaudois en s’assurant de trouver le financement nécessaire au déploiement de l’ensemble du plan d’action des années à venir.



Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Le CREVALE est reconnu au plan régional comme l’organisation de concertation ayant pour mandat de travailler à la valorisation de l’éducation et de la persévérance scolaire. Il porte des messages s’appuyant sur les déterminants de la persévérance scolaire documentés par la recherche et entérinés par plus de 410 membres. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 (Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Emploi Québec Lanaudière) pour leur contribution à la réalisation de sa mission.