Fermeture complète de la route 341 à Rawdon pour travaux d’asphaltage

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il y aura une fermeture complète de la route 341, le 18 novembre, entre 8 h et 18 h. Ainsi, la fermeture prendra place sur la route 341 (rue Queen) entre la 2e Avenue et la 1re Avenue (route 337) sur une distance approximative de 100 mètres.



Cette fermeture est nécessaire afin de compléter la deuxième phase des travaux. Le chemin de détour s’effectue par la 2e Avenue, la rue Church et la route 337 ou encore par la 2e Avenue, la rue Albert et la route 337.